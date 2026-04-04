Nachdem die Quoten von "The Voice Kids" in den vergangenen Wochen Achterbahn fahren und Sat.1 gleich mehrere bittere Tiefstwerte bei seiner Musik-Castingshow hinnehmen musste, gibt es zum Finale endlich noch einmal bessere Nachrichten für den Sender. Zwar bewegte sich die Gesamt-Reichweite mit 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf ähnlicher Flughöhe wie zuletzt, doch mit durchschnittlich 330.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren, die einen Marktanteil von 9,3 Prozent nach sich zogen, stellte "The Voice Kids" in der Zielgruppe einen neuen Staffel-Rekord auf, nachdem vor knapp zwei Wochen nur fünf Prozent erzielt wurden.

Möglich war das wohl auch deshalb, weil RTL an Karfreitag bloß auf ein Best-Of von "Let's Dance" setzte und damit deutlich schwächere Quoten erzielte als zuletzt. Tatsächlich bewegte sich "The Voice Kids" dadurch diesmal auf Augenhöhe mit der Tanzshow, nachdem diese in den vergangenen Wochen noch deutlich an der Spitze lag. Diesmal erreichte das Special "Volle Punktzahl! Die 30 spektakulärsten Tanze" nur einen Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt lag "Let's Dance" im Show-Duell trotzdem klar vorn: Mit 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel der Marktanteil hier mit 10,6 Prozent sogar ein Stück höher aus.

Unspektakulär fielen indes die Quoten des am Vorabend ausgestrahlten "Bauer sucht Frau"-Specials aus, dessen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nur bei 8,5 Prozent lag. Insgesamt entschieden sich ab 19:06 Uhr im Schnitt 1,44 Millionen Menschen für "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia". Zum Vergleich "RTL aktuell" hatte es zuvor noch auf über 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gebracht.

Ähnlich eng wie in der Primetime verlief übrigens auch das Duell zwischen RTL und Sat.1 um den höheren Tagesmarktanteil - mit durchschnittlich 8,0 Prozent lagen die Kölner letztlich beim jungen Publikum nur 0,4 Prozentpunkte vor Sat.1, wo der Animationsfilm "Madagascar 2" am Nachmittag mit 11,9 Prozent für ein zwischenzeitliches Quoten-Hoch sorgte. An ProSieben und Kabel Eins kam letztlich aber beide Sender am Feiertag nicht vorbei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;