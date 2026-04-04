Eine starke Primetime hat ProSieben am Karfreitag zum Marktführer in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gemacht. Obwohl der Privatsender nur eine Wiederholung zeigte, punktete der Spielfilm "Thor: Love and Thunder" um 20:15 Uhr mit 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren, die einem sehr guten Marktanteil von 12,5 Prozent entsprachen - nur die "Tagesschau" erreichte am Feiertag noch mehr junge Menschen.

Insgesamt erreichte der Film im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "John Wick: Kapitel 4" im weiteren Verlauf des Abends noch 740.000 Personen bei ProSieben hielt. In der Zielgruppe stieg der Marktanteil ab 22:35 Uhr sogar noch auf richtig tolle 15,0 Prozent an. Damit lag der Sender den gesamten Abend über bei den 14- bis 49-Jährigen vor der Konkurrenz. Erfolgreich war der Film-Doppelpack zudem in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, in der die Marktanteile ebenfalls im zweistelligen Bereich lagen.

Noch bemerkenswerter als die Film-Quoten von ProSieben ist allerdings der Karfreitags-Erfolg von Kabel Eins: Herausragende 8,6 Prozent betrug der Tagesmarktanteil des Senders - getrieben von der Lust des Publikums auf alte Bud-Spencer- und Terence-Hill-Filme. Tatsächlich landete der Klassiker "Das Krokodil und sein Nilpferd" mit 370.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern am Freitag auf einem bemerkenswerten dritten Platz in der Zielgruppe - noch knapp vor "The Voice Kids" und dem "Let's Dance"-Special. Der Marktanteil belief sich auf hervorragende 9,6 Prozent.

Insgesamt erreichte der Streifen um 20:15 Uhr im Schnitt 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und damit nicht genug: Im Anschluss punktete der Sender mit "Zwei bärenstarke Typen" sogar mit 10,1 Prozent, ehe die erneute Ausstrahlung von "Das Krokodil und sein Nilpferd" nach Mitternacht auf 10,9 Prozent kam. Schon tagsüber sorgten die Filme "Zwei Asse trumpfen auf" und "Eine Faust geht nach Westen" mit Marktanteilen von 8,7 und 7,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe für einen schönen Erfolg bei Kabel Eins.

Mit Klassikern punktete in der Daytime aber auch Vox - wenn auch vor allem bei den Älteren. "Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington" erreichte ab 16:32 Uhr bereits 1,03 Millionen Menschen, die beim Gesamtpublikum starken 9,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Bereits zur Mittagszeit kam der Marple-Film "Vier Frauen und ein Mord" gar auf einen zweistelligen Marktanteil - ähnlich stark lief es auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, während in der klassischen Zielgruppe teils nicht mal fünf Prozent mit den Klassikern erzielt wurden.

In der Primetime taten sich derweil zwei "Sissi"-Filme bei den 14- bis 49-Jährigen mit Werten von 4,5 und 3,8 Prozent schwer. Auch hier lief es für Vox in der weiter gefassten Altersgruppe mit Marktanteilen von 5,1 und 6,9 Prozent jeweils ein gutes Stück besser. RTLzwei überzeugte um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Nur noch 60 Sekunden" bei 6,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und trieb den Marktanteil nach Mitternacht mit "Lamborghini - The Man behind the Legend" gar auf stolze 11,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;