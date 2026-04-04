Mit großem Vorsprung war "Der Alte" zum Start der neuen Staffel am Karfreitag die meistgesehene Sendung in der Primetime. Durchschnittlich 4,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für eine neue Folge der Krimiserie, sodass der Gesamt-Marktanteil bei starken 21,2 Prozent lag. Während sich "Der Alte" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,9 Prozent schwer tat, sah es schon in der Altersgruppe der 14 bis 59-Jährigen mit 12,3 Prozent deutlich besser aus.

Die neue ARD-Miniserie "Sternstunde der Mörder" konnte hingegen mit Blick aufs Gesamtpublikum nicht mithalten - sie stieß schon von Beginn an auf verhaltenes Interesse. Nur 2,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, ehe die weiteren drei Folgen im Verlauf des Abends sinkende Reichweiten hinnehmen mussten. Um 22:28 Uhr zählte Das Erste noch 1,80 Millionen Personen, die zu diesem Zeitpunkt aber für immerhin 10,7 Prozent Marktanteil sorgten.

Umgekehrtes Bild bei den Jüngeren: Während "Sternstunde der Mörder" hier mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent startete, waren für die beiden letzten Folgen schließlich nur noch Werte von 4,4 und 4,7 Prozent drin.

Dem ZDF gelang es allerdings ebenfalls nicht, sein Publikum zu halten - was auch daran lag, dass nach dem "Alten" diesmal kein weiterer Krimi folgte. Mit der Tragikomödie "Fast perfekte Frauen" kam dem Sender ab 21:14 Uhr fast die Hälfte seiner Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden - unterm Strich blieben noch 2,37 Millionen dran, die einen Marktanteil von 11,5 Prozent beim Gesamtpublikum nach sich zogen. Die Tagesmarktführerschaft war dem Sender gleichwohl nicht zu nehmen, auch wenn tagsüber diesmal nicht viel zusammenlief. Mit blassen 9,7 Prozent lag das ZDF letztlich aber trotzdem klar vor dem Ersten, das mit 8,8 Prozent durchs Ziel kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;