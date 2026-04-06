Nach 100 Ausgaben verabschieden sich Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl jetzt vom "Tatort". Die zwei Schauspieler sind schon seit 1991 als Ivo Batic und Franz Leitmayr in der Krimireihe im Einsatz, nun endet die Zeit der beiden Kommissare mit einem Zweiteiler. Der erste Film erreichte am Ostersonntag 6,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, kein anderes Format erreichte eine höhere Reichweite. Und auch wenn der "Tatort" normalerweise noch etwas mehr Menschen erreicht, kann Das Erste damit zufrieden sein.

An Feiertagen läuft der "Tatort" traditionell immer etwas schwächer, mit 28,3 Prozent Marktanteil lief es für den Film mit dem Titel "Unvergänglich" außerdem richtig gut. Gleichzeitig konnten Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl so auch das gleichzeitig im ZDF schippernde "Traumschiff" auf Abstand halten. Die Mainzer verzeichneten mit einer neuen Folge des Klassikers 4,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 19,0 Prozent Marktanteil.

Fast die Hälfte des TV-Publikums in der Primetime sah also entweder Das Erste oder das ZDF. Beim jungen Publikum waren die beiden Sender nicht ganz so dominant, einen Weg vorbei an "Tatort" und "Traumschiff" gab es aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht. Während der Krimi in dieser Altersklasse mit 18,3 Prozent Marktanteil den Primetime-Sieg einfahren konnte, holte das "Traumschiff" ebenfalls sehr gute 15,4 Prozent.

Sowohl Das Erste als auch das ZDF hatten im weiteren Verlauf des Abends jedoch mit Problemen zu kämpfen. Im Ersten unterhielt "Mord auf Shetland - Der Spion" direkt im Anschluss an den "Tatort" nur noch 2,09 Millionen Menschen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum sackte auf 12,0 Prozent ab. Das "heute journal" im ZDF informierte zunächst noch 3,86 Millionen Menschen (18,1 Prozent), "Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle" kam danach jedoch nur noch auf 1,68 Millionen und 9,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;