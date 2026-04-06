Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,7 Prozent ist der Ostersonntag für Kabel Eins bei den 14- bis 49-Jährigen sehr erfolgreich verlaufen. Der Sender lag damit auch auf einem Niveau mit den Schwestersendern Sat.1 und ProSieben, die es auf jeweils 6,8 Prozent brachten. Geschafft hat Kabel Eins das mit einer ganzen Reihe von Filmen, allen voran in der Daytime lief es sehr gut.

Schon am frühen Vormittag erzielte "Sie nannten ihn Mücke" richtig starke 13,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Die Miami-Cops" hielt sich danach bei ebenfalls sehr guten 10,5 Prozent. Auch "Paul - Ein Alien auf der Flucht" holte am Nachmittag angesichts von 11,5 Prozent noch einen zweistelligen Wert. Danach gingen die Quoten etwas zurück, aber auch mit der Primetime konnte man zufrieden sein. "Men in Black" unterhielt zwar nur 490.000 Menschen, in der Zielgruppe waren aber immerhin noch 5,3 Prozent drin. Für die Filme direkt im Vorfeld bzw. im Anschluss lief es etwas schlechter.

In der Sparte war unterdessen DMAX mit einer Sonderprogrammierung sehr erfolgreich, beim Männersender lief den ganzen Tag über die Doku-Serie "112: Feuerwehr im Einsatz". In der Spitze sahen mehr als 200.000 Menschen zu. Der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte auf bis zu 11,5 Prozent, das war bereits nach Mitternacht. Aber auch tagsüber und in der Primetime wurde der Senderschnitt häufig überboten. Am Ende stand für DMAX ein Tagesmarktanteil in Höhe von 3,6 Prozent.

Damit war DMAX nicht nur der erfolgreichste Sender in der Sparte, man lag auch in Schlagdistanz zu RTLzwei, das sich am Ostersonntag mit nur 3,8 Prozent zufrieden geben musste. Dabei lief das Abendprogramm deutlich besser: "Das Leben des Brian" erzielte 6,6 Prozent bei 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, "Die Ritter der Kokosnuss" verzeichnete danach noch 6,2 Prozent. Große Probleme hatte RTLzwei tagsüber mit "X-Factor" und der Doku-Reihe "Mensch Retter".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;