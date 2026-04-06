Als ProSieben Ende März das traditionelle Umstyling im Rahmen von "Germany's Next Topmodel" gezeigt hat, war das wie ein Befreiungsschlag. Die Quoten der Show steigerten sich sehr deutlich auf neue Staffel-Bestwerte, danach hielten sich auch die weiteren Folgen auf einem höheren Niveau als zuvor. Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten wurden die Werte des Umstyling jetzt nochmal deutlich nach oben gesetzt: So kamen 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer noch nachträglich hinzu, so lag die Gesamtreichweite bei 1,85 Millionen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verbesserte sich um 3,9 Prozentpunkte auf 24,2 Prozent.

Auch die zweite "GNTM"-Folge aus der Woche konnte ihren Marktanteil nachträglich noch um 3,9 Prozentpunkte steigern - das ist keine Selbstverständlichkeit. "Germany's Next Topmodel" erreicht aktuell in der endgültigen Gewichtung Nachschläge, die deutlich über denen aus früheren Tagen liegen. Nur drei Folgen in der Geschichte des Formats weisen noch höhere Nachschläge auf - und zwei davon stammen aus der aktuellen Staffel. Zur Erinnerung: In die endgültige Gewichtung der Quoten fließen Livestreams auf Joyn ebenso mit ein wie die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg wie etwa Festplattenrekorder. Noch nicht in den Zahlen enthalten sind die Menschen, die die Show auf Abruf bei Joyn gesehen haben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.03.

22:34 4,64

(+1,27) 24,6%

(+4,8%p.) 1,39

(+0,59) 32,4%

(+9,8%p.) ZDF Magazin Royale 27.03.

23:07 1,83

(+0,37) 13,1%

(+1,8%p.) 0,81

(+0,20) 26,8%

(+3,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 25.03.

20:15 1,85

(+0,36) 8,3%

(+1,3%p.) 1,11

(+0,26) 24,2%

(+3,9%p.) Nuhr im Ersten 26.03.

22:55 2,13

(+0,34) 17,4%

(+1,7%p.) 0,19

(+0,03) 8,0%

(+0,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 26.03.

20:14 1,60

(+0,32) 7,2%

(+1,1%p.) 0,82

(+0,23) 19,5%

(+3,9%p.) Let's dance 29.03.

20:14 2,90

(+0,30) 14,6%

(+0,8%p.) 0,73

(+0,09) 17,8%

(+1,2%p.) Polizeiruf 110: Goldraub 29.03.

20:15 7,93

(+0,30) 30,2%

(0,0%p.) 0,84

(+0,10) 15,8%

(+1,1%p.) Die Maiwald 26.03.

20:15 3,24

(+0,24) 13,6%

(+0,4%p.) 0,26

(+0,01) 5,9%

(-0,2%p.) Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen 26.03.

20:15 6,72

(+0,23) 28,1%

(-0,6%p.) 0,32

(+0,02) 7,4%

(-0,2%p.) Ostfriesentotenstille 28.03.

20:15 5,58

(+0,22) 25,8%

(+0,2%p.) 0,26

(+0,04) 6,9%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.03.-29.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Dominiert wird das Nachschlagsranking wie so oft von den zwei ZDF-Formaten "heute-show" und "ZDF Magazin Royale". Während Oliver Welke nachträglich noch 1,27 Millionen zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte und damit in der Nähe des bisherigen Rekords lag, stieg die Reichweite von Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" um 370.000. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerten sich die beiden Satire-Formate noch um 9,8 und 3,8 Prozentpunkte. Mit "Nuhr im Ersten" erreichte zudem ein Comedy-Format im Ersten einen hohen Nachschlag (+340.000).

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.03.

22:34 4,64

(+1,27) 24,6%

(+4,8%p.) 1,39

(+0,59) 32,4%

(+9,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 25.03.

20:15 1,85

(+0,36) 8,3%

(+1,3%p.) 1,11

(+0,26) 24,2%

(+3,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 26.03.

20:14 1,60

(+0,32) 7,2%

(+1,1%p.) 0,82

(+0,23) 19,5%

(+3,9%p.) ZDF Magazin Royale 27.03.

23:07 1,83

(+0,37) 13,1%

(+1,8%p.) 0,81

(+0,20) 26,8%

(+3,8%p.) One Piece 25.03.

18:03 0,07

(+0,05) 0,5%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,05) 3,6%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 27.03.

22:28 0,15

(+0,09) 1,1%

(+0,6%p.) 0,11

(+0,07) 3,8%

(+2,3%p.) Die Stefan Raab Show 26.03.

22:44 0,62

(+0,07) 5,2%

(+0,3%p.) 0,20

(+0,06) 8,8%

(+2,0%p.) Ein Hof zum Verlieben 23.03.

18:00 0,42

(+0,09) 3,1%

(+0,6%p.) 0,07

(+0,03) 3,5%

(+1,7%p.) Markus Lanz 24.03.

22:44 1,59

(+0,11) 14,9%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,05) 13,2%

(+1,6%p.) One Piece 25.03.

18:29 0,08

(+0,04) 0,5%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,04) 2,7%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.03.-29.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Und auch die "Let's Dance"-Ausgabe am 29. März verzeichnete mit 300.000 zusätzlichen Zuschauerinnen und Zuschauern ein großes Plus, wenngleich der Nachschlag unter dem geblieben ist, was die Tanzshow sonst erzielt. Ende März lief die Sendung ausnahmsweise an einem Sonntag. Mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 2,90 Millionen blieb die Show auch nach der endgültigen Gewichtung unter der 3-Millionen-Marke hängen, damit war es die bislang schwächste Ausgabe des Jahres. "Die Stefan Raab Show" von Ende März verbesserte sich in der klassischen Zielgruppe immerhin noch um 2,0 Prozentpunkte, am Ende waren es trotzdem nur 8,8 Prozent Marktanteil.

Neuerdings veröffentlicht DWDL.de an dieser Stelle auch die Sendungen, die in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen die höchsten Nachschläge erfahren haben. Auch hier dominieren die bereits genannten Formate, ganz oben in Sachen Marktanteilsplus rangieren "heute-show" und "ZDF Magazin Royale", dahinter folgen die zwei Ausgaben von "Germany's Next Topmodel".

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 27.03.

22:34 4,64

(+1,27) 24,6%

(+4,8%p.) 1,39

(+0,89) 32,4%

(+8,2%p.) ZDF Magazin Royale 27.03.

23:07 1,83

(+0,37) 13,1%

(+1,8%p.) 0,81

(+0,26) 26,8%

(+2,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 25.03.

20:15 1,85

(+0,36) 8,3%

(+1,3%p.) 1,11

(+0,31) 24,2%

(+2,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 26.03.

20:14 1,60

(+0,32) 7,2%

(+1,1%p.) 0,82

(+0,29) 19,5%

(+2,5%p.) Celebrity DIY - Stars packen an 28.03.

19:19 0,20

(+0,12) 1,1%

(+0,7%p.) 0,02

(+0,12) 0,6%

(+1,9%p.) Nuhr im Ersten 26.03.

22:55 2,13

(+0,34) 17,4%

(+1,7%p.) 0,19

(+0,13) 8,0%

(+1,8%p.) The Hardacres 23.03.

23:16 0,29

(+0,09) 2,9%

(+0,8%p.) 0,01

(+0,07) 0,3%

(+1,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 27.03.

22:28 0,15

(+0,09) 1,1%

(+0,6%p.) 0,11

(+0,09) 3,8%

(+1,5%p.) Markus Lanz 24.03.

22:44 1,59

(+0,11) 14,9%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,07) 13,2%

(+1,3%p.) One Piece 25.03.

18:03 0,07

(+0,05) 0,5%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,05) 3,6%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 23.03.-29.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;