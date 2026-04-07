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Groß war der Erfolg auch beim jungen Publikum: 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 17,1 Prozent. An normalen Tagen hätte das vermutlich für den Primetime-Sieg gereicht, jetzt musste sich ProSieben noch dem "Tatort"-Abschied von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl geschlagen geben. Tagsüber holte man in jedem Fall auch mit anderen Marvel-Streifen gute Quoten, sodass man sich über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,0 Prozent freuen konnte.

ProSieben ist damit am Feiertag der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum gewesen und hielt auch RTL (10,1 Prozent) auf Abstand. Aber auch die Kölner können mit ihrer Primetime zufrieden sein: Teil 2 des Oster-Specials von "Wer wird Millionär?" kam auf 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren über 300.000 mehr als am Tag zuvor. Insgesamt lag der Marktanteil bei starken 15,1 Prozent und auch mit den 14,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe kann man zufrieden sein.

Spannend: Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag ProSieben recht deutlich vor RTL. Den Marvel-Film sahen 1,18 Millionen Menschen in diesem Alter, "Wer wird Millionär?" kam auf 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit 14,6 und 11,5 Prozent Marktanteil lief es für beide Sender sehr gut.

Trotz der starken Konkurrenz in der Primetime konnte auch Vox zur besten Sendezeit überzeugen - und das mit seinem regulären Programm. "Die Höhle der Löwen" unterhielt 970.000 Menschen, 370.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 9,5 Prozent. Die Gründershow fiel damit zwar zum ersten Mal in dieser Staffel unter die 1-Million-Marke und auch der Marktanteil liegt sonst eigentlich höher. Im Vergleich zur Ausgabe von vor einer Woche stieg der Marktanteil in der Zielgruppe aber sogar wieder an, damals drückte die Fußball-Nationalmannschaft der Männer auf die Quoten der Sendung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;