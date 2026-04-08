Die ZDF-Talkshow "Markus Lanz" hat am späten Dienstagabend noch einmal für einen spürbaren Quoten-Aufschwung gesorgt. Durchschnittlich 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Sendung ab 23:13 Uhr - das waren deutlich mehr als zuvor bei "37 Grad" und "Terra X Harald Lesch" dabei waren. Während "37 Grad" von 1,14 Millionen Menschen gesehen wurde, brachte es Lesch auf 1,08 Millionen.

Mit Lanz stieg der ZDF-Marktanteil zudem deutlich an - von klar einstelligen Werten auf starke 17,2 Prozent. Noch dazu überzeugte die Talkshow auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 15,5 Prozent Marktanteil sorgten. Das "heute-journal Update" sorgte zu später Stunde sogar für hervorragende 18,0 Prozent beim jungen Publikum und kam insgesamt auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die 16,9 Prozent entsprachen.

Um 20:15 Uhr musste sich das ZDF derweil zunächst klar hinter dem Ersten einreihen: Dort brachte es "Die Notärztin" zunächst auf 3,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe sich "In aller Freundschaft" auf 3,43 Millionen steigerte. Der Gesamt-Marktanteil des Dauerbrenners belief sich damit auf 17,5 Prozent. Ebenfalls stark waren später die "Tagestjemen", die mit 2,36 Millionen Personen auf 16,7 Prozent Marktanteil kamen und gleichzeitig auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,6 Prozent überzeugten.

Im ZDF wiederum erreichte die Dokumentation "Tschernobyl - Die Katastrophe" zunächst nur 1,71 Millionen Menschen. Für "Frontal" über "Russlands Atomgeschäfte" interessierten sich anschließend gar nur 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass der Gesamt-Marktanteil ab 21:00 Uhr bei lediglich 6,6 Prozent lag. Das "heute-journal" sorgte danach jedoch für einen deutlichen Aufschwung und steigerte sich auf 3,12 Millionen Personen, die den Marktanteil auf 17,6 Prozent trieben.

Auf Augenhöhe mit dem Hauptprogramm lag zuvor übrigens ZDFneo, das mit der Krimireihe "München Mord" auf 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie starke 7,5 Prozent Marktanteil kam. Anders dagegen bei den 14- bis 49-Jährigen: Dort schaffte der Krimi nur einen Marktanteil von 1,2 Prozent, während die beiden Dokus in dieser Altersgruppe auf Werte von 8,1 und 6,2 Prozent kamen. Das "heute-journal" punktete ab 21:45 Uhr schließlich sogar mit 11,6 Prozent, lag damit also weit über dem ZDF-Schnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;