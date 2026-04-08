Seine höchsten Quoten erzielte ProSieben bereits am Nachmittag. Nachdem "Two and a half Men" den Marktanteil in der Zielgruppe bereits auf bis zu 14,4 Prozent ansteigen ließ, sorgte "The Big Bang Theory" im Anschluss sogar für starke 17,3 Prozent in der Spitze. Mit seinen Eigenproduktionen hatte der Sender hingegen weniger Erfolg: So fiel "taff" auf mäßige 7,7 Prozent zurück und auch "Galileo" erreichte später am Vorabend nur 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Selbst "TV total" blieb in dieser Woche vergleichsweise blass: Nachdem die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff in der Vorwoche noch mit fast 15 Prozent den besten Marktanteil des Jahres feiern konnte, reichte es diesmal nur für 9,4 Prozent und damit den niedrigsten Wert seit knapp zwei Monaten. Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren noch deutlich über eine Million dabei. Hier machte sich wohl auch die Tatsache bemerkbar, dass RTL diesmal mit "DSDS" deutlich jünger positioniert war als zuletzt mit seinen Krimireihen (DWDL.de berichtete).

Marktanteils-Trend: TV total Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Die härtere Show-Konkurrenz bekam im Anschluss auch Klaas Heufer-Umlauf zu spüren, der als "Experte für alles" gerade mal noch 310.000 Personen bei ProSieben vor dem Fernseher hielt und sich mit 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zufriedengeben musste - schwächer lief es in diesem Jahr für das Format noch nie. Die beiden "Most Wanted"-Folgen taten sich im weiteren Verlauf des Abends mit Werten von 5,8 und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls schwer.

Recht ernüchternd verlief der Abend auch für Sat.1, das über Stunden hinweg auf US-Krimis setzte. "Navy CIS" startete zunächst mit 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend, enttäuschte in der Zielgruppe aber mit nur 4,7 Prozent Marktanteil ebenso wie "Navy CIS: Origins" und "FBI: Special Crime Unit", deren Werte bei 4,3 und 4,8 Prozent lagen. Erst "FBI: Most Wanted" machte seine Sache nach 23 Uhr besser und steigerte den Sat.1-Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 6,8 Prozent. Insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt noch 530.000 Menschen dran.

Weit über dem Senderschnitt bewegte sich dagegen am Dienstagabend der RTL-Spartensender Nitro, der mit den Spielfilmen "Wild Wild West" und "Space Cowboys" auf Marktanteile von 3,8 und 4,1 Prozent in der Zielgruppe kam. Damit lag Nitro zugleich auf Augenhöhe mit Kabel Eins, das ebenfalls auf Filme setzte: Dort startete "Der goldene Kompass" mit 4,1 Prozent in den Abend, ehe "Die drei Musketiere" noch 3,9 Prozent erzielten. Ähnlich stark lief es außerdem für die "Simpsons", die bei ProSieben Maxx für bis zu 4,3 Prozent in der Primetime sorgten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;