Auch in Woche zwei hat sich die "Inside"-Reihe von RTL bei sehr erfolgreichen Quoten gehalten. 1,42 Millionen Menschen sahen sich am Mittwoch zur besten Sendezeit "Inside Ikea - Die Geheimnisse des Möbelgiganten" an, das waren nur unwesentlich weniger als vor einer Woche, als es um die verschiedenen Ferrero-Marken ging. In der klassischen Zielgruppe wurden 12,6 Prozent Marktanteil gemessen, eine halbe Million Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen wurden gute 10,2 Prozent gemessen.

Der gute Vorlauf sorgte schließlich auch dafür, dass "Stern TV" später mit 11,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe zu überzeugen wusste. Nur etwas weniger als eine Million Menschen sahen sich das Magazin ab 22:30 Uhr an. Mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 11,6 Prozent ist RTL am Mittwoch nicht zu schlagen gewesen.

Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum konnte jedoch das ZDF für sich reklamieren: 730.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die neueste Ausgabe von "Aktenzeichen XY" an, damit wurden 17,7 Prozent Marktanteil gemessen. Und auch insgesamt hatte kein anderes Format mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als der ZDF-Klassiker. Rudi Cerne erreichte im Schnitt 4,51 Millionen Menschen, das entsprach sehr guten 20,6 Prozent Marktanteil.

Das Erste schickte zur besten Sendezeit unterdessen nur eine Film-Wiederholung ins Rennen. 2,56 Millionen Menschen sahen sich "Aus dem Leben" an, das reichte immerhin noch zu 11,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Plusminus" gab später jedoch auf 7,9 Prozent nach, das Magazin kam nur auf 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dafür steigerten sich die "Tagesthemen" später sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum auf zweistellige Marktanteile.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;