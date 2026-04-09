Die Sport1-Show "Survivor" kann beim Publikum weiterhin nicht punkten. Am Mittwochabend reichte es zu 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 0,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - und damit war es für den Sender schon eine der besseren Ausgaben. Im Schnitt kamen die zehn bislang gezeigten Folgen auf 50.000 Zuschauende sowie 0,1 Prozent. Gleich fünf Folgen erreichten in den zurückliegenden Tagen einen Marktanteil in Höhe von 0,0 Prozent.

Und auch wenn die Marktanteile beim Gesamtpublikum etwas höher ausfallen, am Mittwoch waren es beispielsweise 0,3 Prozent, ändert das nichts an der generellen Einschätzung: "Survivor" ist bislang, wie schon andere Sport1-Shows in der Vergangenheit, ein großer Flop. Anzeichen auf eine Linderung der Quoten-Schmerzen gibt es nicht - und 30 weitere Ausgaben wird Sport1 in den kommenden Wochen noch zeigen.

Richtig stark unterwegs in der Sparte ist am Mittwoch One gewesen. Der ARD-Kanal erreichte mit "Agatha Christies Marple" 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren 3,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. "Murdoch Mysteries" lag danach noch bei 640.000 und 3,4 Prozent. Bei diesen Werten ist es zu verschmerzen, dass die Formate beim jungen Publikum jeweils nur 0,4 Prozent holten.

Beim jungen Publikum sehr erfolgreich war am Mittwoch RTLup, der Sender erzielte einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent und war damit der erfolgreichste Nischensender. Und wäre es in der Primetime nicht so schlecht gelaufen, hätte sogar noch mehr drin sein können. Zwei Ausgaben der "Versicherungsdetektive" holten nur 0,7 und 0,8 Prozent Marktanteil. "Anwälte der Toten" steigerte sich später noch auf bis zu 6,3 Prozent. Tagsüber punktete der Sender mit Gerichtsshows und dem "Blaulicht-Report", hier waren nachmittags teilweise mehr als 4 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;