Mit einem 3:0-Sieg verschaffte sich der SC Freiburg am Donnerstagabend nicht nur beste Chancen auf einen Einzug ins Halbfinale der Europa League, sondern nebenbei auch RTL einen starken Fußball-Abend, der im Verlauf auch noch deutlich zulegen konnte. So verfolgten 2,31 Millionen Fußball-Fans die erste Hälfte, bei den zweiten 45 Minuten kletterte die Reichweite dann nochmal merklich auf 2,72 Millionen. Von zunächst ordentlichen 10,4 Prozent stieg der Marktanteil während der zweiten Halbzeit auf sehr gute 15,8 Prozent beim Gesamtpublikum an.

Noch besser sah es beim jungen Publikum aus: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen beliefen sich die Marktanteile auf 13,0 Prozent für die erste sowie 18,1 Prozent für die zweite Halbzeit, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren 12,1 und 15,4 Prozent Marktanteil für RTL drin. Während RTL bei den 14- bis 59-Jährigen in der Primetime klarer Marktführer war, lieferte man sich bei den 14- bis 49-Jährigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ProSieben.

Denn auch "Germany's Next Topmodel" machte seine Sache erneut gut. Ganz so hoch wie in der vergangenen Woche fielen die Werte zwar nicht mehr aus, mit 15,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man bei ProSieben aber vollauf zufrieden sein. 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen im Schnitt zu - zum Vergleich: Bei der RTL-Fußball-Übertragung waren es 0,53 Millionen während der ersten, 0,63 Millionen während der zweiten Hälfte. Insgesamt lockte "GNTM" 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm. Dass man direkt im Anschluss dann aber die Folge vom Vortag wiederholte, ließ den ProSieben-Marktanteil ab 22:42 Uhr brutal auf 4,8 Prozent einbrechen.

Auch RTL konnte die hohen Fußball-Quoten am späten Abend nicht ansatzweise halten, kann sich aber immerhin über den bislang höchsten Marktanteil für "Die Stefan Raab Show" beim jungen Publikum seit dem Wechsel auf den späten Donnerstagabend freuen. 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind dennoch ein überschaubares Ergebnis, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es nur für 6,2 Prozent. Insgesamt hatte eine halbe Million Leute eingeschaltet.

Den Fußball-Nachlauf musste RTL unterdessen wieder zu Nitro auslagern, um Platz für Raab zu schaffen. Dass dort diesmal nicht das komplette Spiel parallel übertragen wurde, dürfte den Reichweiten der Highlights-Sendung nicht allzu sehr geschadet haben. Ab 23 Uhr sahen im Schnitt 280.000 Personen zu, 2,6 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 2,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen - das war erheblich mehr als bei den letzten Europa-League-Abenden, als im Vorlauf auch die gesamte Partie zusätzlich bei Nitro lief.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;