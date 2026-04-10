3,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend den Auftakt der neuen Staffel von "Lena Lorenz" linear - damit unterbot die ZDF-Reihe ihren bisherigen Reichweiten-Tiefstwert knapp. Mit einem Marktanteil von 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum kann man in Mainz freilich trotzdem recht zufrieden sein, zumal es für die Beurteilung zunehmend ja auch auf die Performance im Streaming ankommt, für die aber noch keine Daten vorliegen. Beim jungen Publikum lag "Lena Lorenz" bei einem Marktanteil von 6,8 Prozent.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum sicherte sich wie donnerstags üblich wieder die ARD - allerdings gab es auch dort ein paar Wermutstropfen. "Der Irland-Krimi" erzielte die bislang geringste Reichweite eines Donnerstags-Krimis in diesem Jahr und war auch verglichen mit Irland-Krimis aus der Vergangenheit etwas schwächer unterwegs. Auch hier gilt aber: 4,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ein Marktanteil von 22,0 Prozent sind trotzdem ein starkes Ergebnis. In der jungen Altersgruppe 14-49 rangierte der Krimi noch hinter der ZDF-Reihe bei 6,5 Prozent Marktanteil.

Einen bemerkenswerten Erfolg feierte das ZDF unterdessen am späten Abend: Markus Lanz erzielte mit seinem Talk nicht nur sehr gute 20,6 Prozent Marktanteil insgesamt, sondern lag selbst bei den 14- bis 49-Jährigen bei herausragenden 20,0 Prozent Marktanteil. 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 23:30 Uhr insgesamt zu - deutlich mehr als ProSieben oder Sat.1 mit ihren Primetime-Sendungen erreichten. "Maybrit Illner" erzielte direkt davor eine Durchschnitts-Reichweite von 1,86 Millionen und 13,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Die Sendungen starteten etwa 15 Minuten später als gewohnt, weil sowohl ARD und ZDF Nachrufe auf den gestern verstorbenen Schauspieler Mario Adorf. Im ZDF erreichte er nach dem "heute-journal" 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (12,8 Prozent Marktanteil), im Ersten lief er etwas später nach den "Tagesthemen", wo 1,46 Millionen Personen vor dem Fernseher dabei waren (11,1 Prozent Marktanteil).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;