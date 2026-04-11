Erst musste "Let's Dance" aufgrund einer Fußball-Übertragung auf den Sonntag ausweichen, dann stand die Karfreitags-Pause an: RTL durchbrach zuletzt gleich zwei Mal in Folge die Freitags-Routine für Fans von "Let's Dance". Den Quoten geschadet hat das nicht: 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten diesmal ein, das waren zwar nicht so viele wie beim Staffelauftakt, aber 350.000 mehr als bei der Sonntags-Folge und auch 260.000 mehr als bei der letzten Freitags-Ausgabe vom 20. März.

Beim Gesamtpublikum sortierte sich RTL damit am Freitagabend zwar hinter ZDF und ARD ein, in der klassischen Zielgruppe war der Tanzshow der klare Tagessieg aber nicht zu nehmen. 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil auf 19,0 Prozent nach oben. Das lag in der Nähe der letzten Freitags-Ausgaben. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen war RTL den Abend über Marktführer mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent - nur die "heute-show" erreichte zwischendurch mehr Leute aus dieser Altersgruppe.

Zuschauer-Trend: Let's Dance Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

RTL gelang es zudem, einen großen Teil des "Let's Dance"-Publikums auch beim "Exclusiv Spezial"-Nachklapp ab 23:43 Uhr dran zu halten: 1,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier noch dabei, beim Gesamtpublikum stieg der Marktanteil im Vergleich zur eigentlichen Show sogar noch um 2,3 Prozentpunkte auf 17,7 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 15,9 Prozent Marktanteil, 15,3 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Auch das "RTL Nachtjournal" war mit Marktanteilen von 12,3 Prozent (14-49) bzw. 11,1 Prozent (14-59) noch gefragt, 1,11 Millionen Personen informierten sich hier ab kurz nach Mitternacht.

Der beim jungen Publikum (14-49) stärkste Verfolger in der Primetime war Sat.1 - und das überrascht vor allem deswegen, weil dort nur eine Wiederholung von "Die besten Comedians Deutschlands" zu sehen war. Doch nachdem neue Folgen zuletzt geschwächelt hatten, erzielte nun diese alte Folge mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert in diesem Jahr. Auch mit den erreichten 6,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen kann Sat.1 zufrieden sein, insgesamt hatten 0,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

ProSieben kam mit dem Film "White House Down" auf ebenfalls recht gute 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, hier schauten insgesamt 980.000 Personen zu. Auch "Die Mumie kehrt zurück" bei RTLzwei lag mit 4,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe klar über dem Senderschnitt. "Goodbye Deutschland" blieb mit einem Marktanteil von 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bei Vox vergleichsweise blass, bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 5,0 Prozent. Kabel Eins erzielte mit seiner True-Crime-Reihe "Mord im Dorf" 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - immerhin der beste Wert seit dem Start, wenngleich auch weiterhin unter dem Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;