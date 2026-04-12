Am Samstagabend haben gleich drei Sender auf große Unterhaltungsshows gesetzt, am besten lief es dabei für Das Erste. "Wer weiß denn sowas? XXL" unterhielt zur besten Sendezeit 4,02 Millionen Menschen, damit erreichte man mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als "Deutschland sucht den Superstar" und "Schlag den Star" zusammen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei hervorragenden 20,0 Prozent.

Auch beim jungen Publikum lag das von Kai Pflaume moderierte Format in Führung, auch wenn die Dominanz hier nicht ganz so deutlich war. Mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war "Wer weiß denn sowas? XXL" die erfolgreichste Sendung in dieser Altersklasse. Der Marktanteil lag bei sehr guten 13,4 Prozent.

"Deutschland sucht den Superstar" kam im Vergleich dazu auf 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit konnte sich die RTL-Castingshow im Vergleich zur Ausgabe von vor einer Woche relativ stabil halten. In der klassischen Zielgruppe waren 11,7 Prozent Marktanteil drin, 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Später lagen zwei alte Ausgaben von "Take Me Out" noch bei 11,1 und 9,8 Prozent.

"Schlag den Star" bei ProSieben hatte das Nachsehen, diese Show ging aber auch mit Abstand am längsten. Der Sieger stand erst nach 1 Uhr in der Nacht fest. Und so lag die Gesamtreichweite bei bescheidenen 850.000, davon kamen 270.000 aus der klassischen Zielgruppe. Beim jungen Publikum waren trotz der langen Sendezeit nur 8,9 Prozent Marktanteil drin. Damit war es die schlechteste Folge seit rund einem Jahr.

Insgesamt versammelte übrigens das ZDF das größte Publikum vor den TV-Bildschirmen. Mit "Helen Dorn" erreichten die Mainzer 4,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Gesamtpublikum entsprach das sehr guten 21,5 Prozent. "Der Staatsanwalt" lag später noch bei 2,72 Millionen und 14,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnten die beiden Reihen jedoch nichts reißen, hier wurden lediglich 4,8 und 5,5 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;