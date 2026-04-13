Nachdem "Wer stiehlt mir die Show" am Ostersonntag einen bitteren Tiefstwert hinnehmen musste, rappelte sich die elfte Staffel zum Finale und mit Andrea Petković als Moderatorin nochmal auf: 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Sonntagabend ein, das waren fast doppelt so viele wie in der Woche zuvor und übertraf auch den bisherigen Bestwert aus der "Traumquiz"-Folge mit Till Reiners noch knapp, ebenso wie den Bestwert der Jubiläums-Staffel aus dem letzten Herbst (im Vergleich jeweils nur die Werte ohne zeitversetzte Nutzung).

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen markierte die Petković-Folge mit einem Marktanteil von 18,8 Prozent ebenfalls einen neuen Staffelbestwert und den höchsten Marktanteil für das Format seit dem 16. März 2025. Die absolute Reichweite in dieser Altersgruppe lag bei 0,8 Millionen, womit "WSMDS" sich am Sonntag nur dem "Tatort" geschlagen geben musste. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 fiel der Marktanteil zwar signifikant niedriger aus, mit 12,2 Prozent kann ProSieben aber auch hier vollauf zufrieden sein.

Die starke Performance von "WSMDS" machte unterdessen Tim Mälzer das Leben schwerer: Die neue Staffel von "Kitchen Impossible" präsentierte sich dort noch nicht in Bestform. Mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Format zwar klar über dem Senderschnitt, aber noch klar unter dem Niveau der vergangenen Staffel. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 belief sich der Marktanteil auf 6,5 Prozent, insgesamt schalteten 0,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Während Vox damit zwar nicht mit ProSieben mithalten konnte, aber trotzdem Werte über dem Senderschitt einfuhr, sah es für Kabel Eins richtig schlecht aus. Die neue Staffel von "Zwischen Meer und Maloche" legte mit Marktanteilen von 1,9 Prozent (14-49) bzw. 1,8 Prozent (14-59) einen klassischen Fehlstart hin. Nur 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schauten zu. "Yes, we camp" lief im Anschluss zwar deutlich besser, blieb mit 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 2,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen aber trotzdem ebenfalls noch unterm Soll. Hier schauten im Schnitt 460.000 Personen zu. "Abenteuer Leben am Sonntag" kam am späteren Abend dann noch auf Marktanteile von 3,7 Prozent (14-49) bzw. 3,5 Prozent (14-59).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;