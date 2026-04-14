Am Montag ist in Sat.1 der erste neue "Kommissar Rex"-Film zu sehen gewesen - und zum Auftakt konnte man sich in Unterföhring über gute Quoten freuen. 1,59 Millionen Menschen sahen sich den 90-Minüter mit Maximilian Brückner in der Hauptrolle an. Beim Gesamtpublikum erzielte Sat.1 damit gute 7,0 Prozent Marktanteil, gleichzeitig lag man damit unter der Comeback-Reichweite von "Der letzte Bulle". Die Serie hatte bei ihrer Rückkehr ins Programm zuletzt noch rund zwei Millionen Menschen unterhalten.

Dennoch kann man bei Sat.1 mit der Reichweite zufrieden sein, nicht mehr viele Formate des Senders kommen auf so viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Und: "Rex" hat auch beim jungen Publikum gut funktioniert. 400.000 Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 9,9 Prozent Marktanteil, der Senderschnitt liegt weit darunter. Und auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) wurden gute 8,7 Prozent gemessen.

Im Anschluss an den neuen Film kramte Sat.1 noch den "Kommissar Rex"-Pilotfilm aus dem Jahr 1994 aus dem Archiv. Der Streifen mit Tobias Moretti hielt noch 910.000 Menschen bei der Stange, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum leicht auf 7,4 Prozent stiegen ließ. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte dieser Film ebenfalls noch sehr gute 8,4 Prozent. Und so landete Sat.1 am Montag bei einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 8,0 Prozent.

Damit ließ Sat.1 seinen Schwestersender ProSieben (6,3 Prozent) deutlich hinter sich. Dort hatte man in der Primetime große Probleme: "Ich - Einfach Unverbesserlich" unterhielt nur 440.000 Personen, damit waren zur besten Sendezeit 6,1 Prozent Marktanteil drin. ProSieben lag so in der Primetime noch hinter Kabel Eins, das mit "Escape Plan" 830.000 Menschen unterhielt, der Marktanteil dieses Films lag bei 6,4 Prozent - für den kleinen Sender ist das ein richtig guter Wert.

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Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;