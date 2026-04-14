Herbert Grönemeyer ist ein Ausnahmekünstler. Am Montag hat Das Erste in einer 90-minütigen Dokumentation auf die Karriere des Musikers und Schauspielers zurückgeblickt, Anlass dafür war der 70. Geburtstag Grönemeyers. Mit den Quoten kann man beim Sender richtig zufrieden sein: 2,85 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 12,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Damit lag die Doku noch knapp vor "Wer wird Millionär?", das bei RTL auf 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Aufgrund der längeren Sendezeit holte die Quizshow sogar 13,4 Prozent.

Noch erfolgreicher war "Grönemeyer - Alles bleibt anders", so der Titel der Doku, beim jungen Publikum. 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, kein anderer Sender erzielte am Montag in der Primetime eine höhere Reichweite. Der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei starken 14,0 Prozent. Und auch hier lag Das Erste knapp vor RTL: Günther Jauch unterhielt 520.000 junge Zuschauende, der Marktanteil betrug 14,1 Prozent.

Auch bei den 14- bis 59-Jährigen holte die Grönemeyer-Doku sehr gute 13,7 Prozent Marktanteil. Hier reichte es aber nicht für den Primetime-Sieg, 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse sind dennoch ein schöner Erfolg. Etwas besser lief es zeitgleich jedoch noch für "Die Toten vom Bodensee" im ZDF. Der Krimi erreichte 1,26 Millionen Menschen in diesem Alter, das entsprach 14,7 Prozent.

Insgesamt sahen 6,11 Millionen Menschen bei den "Toten vom Bodensee" zu, der Krimi war damit die meistgesehene Sendung des Tages. Doch schon der Blick auf die 14- bis 49-Jährigen zeigt: Das Publikum war größtenteils älter. In dieser Altersgruppe erzielte der Streifen jedenfalls nur überschaubare 6,0 Prozent Marktanteil, beim Gesamtpublikum waren im Gegensatz dazu starke 25,9 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;