Vox hat am Montagabend die vorerst letzte neue Ausgabe von "Die Höhle der Löwen" ausgestrahlt, in der kommenden Woche übernimmt "First Dates Hotel" den Sendeplatz. Die Quoten-Latte hängt für die Kuppelshow hoch, das Gründer-Format hat sich jetzt nämlich mit ziemlich guten Quoten verabschiedet. 1,17 Millionen Menschen sahen sich durchschnittlich das Staffelfinale an, das war die höchste "Löwen"-Reichweite seit fünf Wochen.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte "Die Höhle der Löwen" sehr gute 11,9 Prozent Marktanteil, 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter waren mit dabei. Damit konnte die Sendung die Quoten-Delle aus den vergangenen zwei Wochen wieder vergessen machen. Die letzten beiden Ausgaben erzielten weniger als 10 Prozent Marktanteil, hatten es aber auch mit besonders starker Konkurrenz ("Tatort", Fußball) zu tun. Insofern war der Aufschwung jetzt nur folgerichtig.

Marktanteils-Trend: Die Höhle der Löwen Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Insgesamt war es mal wieder eine sehr erfolgreiche Staffel der "Löwen" für Vox, auch wenn die Quoten in Summe leicht zurückgingen. Die acht gezeigten Ausgaben kamen in den Overnight-Ratings durchschnittlich auf 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Durch die endgültige Gewichtung der Quoten sind die Reichweiten bislang noch um etwas mehr als 100.000 pro Folge nach oben korrigiert worden. Der Marktanteil kletterte dadurch im Schnitt noch um einen halben Prozentpunkt. Nicht mitgerechnet in diesen Zahlen sind die Fans der Sendung, die das Format bei RTL+ sehen.

RTLzwei schickte am Montagabend zwei neue Ausgaben der "Geissens" auf Sendung. Die erste Folge erreichte 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Reichweite der zweiten Folge fiel dann allerdings auf 430.000 und auch der Marktanteil sackte auf 3,0 Prozent ab. "Die Geissens" tun sich damit weiterhin vergleichsweise schwer, vom einstigen Glamour der Personality-Doku ist jedenfalls nicht mehr viel übrig. Zumindest nicht, wenn man auf die linearen TV-Quoten blickt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;