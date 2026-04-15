Von einstigen Quoten-Höhen hatte sich die Musiksendung "Sing meinen Song" bei Vox in den zurückliegenden Jahren entfernt, gleichwohl blieb sie ein solider Erfolg für den Sender. Zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum waren zuletzt aber die Ausnahme. Nun ist das "Tauschkonzert" mit überraschend hohen Quoten zurückgekehrt. Schon die Gesamtreichweite in Höhe von 1,18 Millionen fiel außergewöhnlich hoch aus, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hatte das Format zuletzt vor zwei Jahren.

470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersklasse wusste das Format mit 13,0 Prozent Marktanteil zu überzeugen. Man muss schon bis ins Corona-Jahr 2020 zurückgehen, um einen noch höheren Marktanteil zu finden. Den Auftakt in die neue Staffel hatte Vox in diesem Jahr anders gestaltet als sonst: Erstmals gab es eine Ausgabe, in der alle Musikerinnen und Musiker gleichermaßen im Fokus standen. Die neue Staffel ist mit Frida Gold, Giovanni Zarrella oder auch Unheilig und weiteren Stars prominent besetzt.

In der klassischen Zielgruppe lag "Sing meinen Song" auf einem Niveau mit "TV Total", das ebenfalls 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren unterhielt. Aufgrund der deutlich kürzeren Sendezeit waren für die ProSieben-Show 12,3 Prozent Marktanteil drin, also etwas weniger als bei Vox. Insgesamt erreichte Sebastian Pufpaff eine Million Menschen.

Während es in der klassischen Zielgruppe also ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, setzte sich Vox in der erweiterten Zielgruppe (14-59) gegen "TV Total" durch. Während die Musikshow hier auf 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, erreichte die ProSieben-Sendung 700.000. Mit 10,7 (Vox) und 8,9 Prozent Marktanteil (ProSieben) können beide Sender sehr zufrieden sein.

Eine alte Ausgabe von "Hot oder Schrott" hielt sich im Programm von Vox am späten Abend übrigens nur noch bei 6,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, den starken Vorlauf konnte das Format damit nur bedingt nutzen. Aber auch für ProSieben ging es bergab: "Experte für alles" fiel auf eine Reichweite in Höhe von nur noch 330.000, der Marktanteil beim jungen Publikum sackte auf 5,7 Prozent ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;