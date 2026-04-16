Realityshows haben es im linearen Programm der TV-Sender in den zurückliegenden Jahren immer schwerer gehabt, fast durch die Bank weg gingen Reichweiten und Marktanteile verloren. Zur Wahrheit gehört freilich aber auch: Im Streaming boomt das Genre weiter stark, hier konnten die Formate im Gegensatz zum Linearen deutlich zulegen. Die Nutzung hat sich also schlicht verlagert. Nun ist die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" gestartet - und sorgte auch linear für gute Quoten.

Die zwei ausgestrahlten Folgen erreichten durchschnittlich 630.000 und 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die zweite Folge lief damit auf Anhieb besser als alle im vergangenen Jahr gezeigten Ausgaben - ein guter Start für das Format, das in diesem Jahr als "Kampf der RealityAllstars" auf Sendung geht. An dem Format nehmen nur Personen teil, die in der Vergangenheit schon mal Teil der Produktion waren.

Auch mit den Werten in der klassischen Zielgruppe kann man in Grünwald zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Kampf der RealityAllstars" am Mittwoch 5,8 und 5,7 Prozent Marktanteil. Damit lag die Sendung deutlich über den Normalwerten des Senders. Vor dem Start im Linearen hatte RTLzwei außerdem erste Streaming-Zahlen veröffentlicht. Demnach kamen die ersten beiden Ausgaben der Staffel bei RTL+ innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 783.000 (Folge 1) und 903.000 Views (Folge 2). Nach Senderangaben hat sich das Format damit um 44 Prozent im Vergleich zum Staffelstart 2025 verbessert.

Linear lag RTLzwei am Mittwoch ziemlich deutlich vor ProSieben, wo man auf ein völliges Kontrastprogramm setzte. In der Dokumentation "Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich" hat man sich auf Spurensuche in Rumänien gemacht, wo massenhaft Hunde eingesperrt und getötet werden. Damit lockte man aber nur 420.000 Menschen vor die TV-Geräte, beim jungen Publikum erzielte die Doku lediglich 4,0 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;