Gleich zwei Fußballspiele übertrug RTL am Donnerstag live im Programm und konnte damit über Stunden hinweg richtig gute Quoten erzielen - insbesondere in der klassischen Zielgruppe. Den Anfang machte zunächst das Europa-League-Rückspiel zwischen Celta Vigo und dem SC Freiburg, das während der ersten Hälfte ab 18:44 Uhr im Schnitt bereits 1,65 Millionen Menschen vor dem Fernseher lockte und eine Stunde später von 1,98 Millionen gesehen wurde.

In der Zielgruppe punktete die Live-Übertragung bei RTL mit Marktanteilen von 14,2 und 14,1 Prozent, ehe Mainz 05 mit dem Rückspiel in der Conference League gegen Racing Straßburg sogar noch eine Schippe drauflegte - auch wenn am Ende einer deutliche Niederlage der Mainzer stand. So erreichte die erste Hälfte ab 21:00 Uhr im Schnitt 2,27 Millionen Fans, ehe die zweite Hälfte noch 2,20 Millionen bei RTL hielt. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt schon beim Gesamtpublikum bei starken 13,1 Prozent.

In der Zielgruppe wiederum sorgten zunächst 630.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für starke 16,2 Prozent Marktanteil. Nach 22 Uhr zog der Marktanteil sogar auf 18,0 Prozent an. Damit lag RTL noch vor "Germany's next Topmodel" bei ProSieben. Mit Blick aufs Gesamtpublikum wiederum lagen ARD und ZDF dagegen zunächst vorne: Während der "Irland-Krimi" im Ersten mit 4,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 21,5 Prozent Marktanteil kam, erreichte "Lena Lorenz" im Schnitt 3,49 Millionen.

Bei RTL wiederum profitierte am späten Abend dann noch die "Stefan Raab Show" vom Rückenwind durch den Fußball: Mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent lief es für Raab bei den 14- bis 49-Jährigen so gut wie noch nie seit dem Wechsel auf den Sendeplatz um 23:15 Uhr. Insgesamt hielt die Sendung diesmal 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange. Die parallel bei Nitro gesendeten Fußball-Highlights wiederum kamen noch auf 200.000 Fans und erzielten einen Marktanteil von 2,1 Prozent in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;