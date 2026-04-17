"Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ist am Donnerstagabend bei Kabel Eins erfolgreich in die neue Staffel gestartet. Durchschnittlich 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Folge, darunter 250.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Zielgruppen-Marktanteil lag damit bei sehr guten 6,7 Prozent, also deutlich über dem Senderschnitt. Und damit nicht genug: "Morlock Motors" setzte sich sogar knapp gegen Sat.1 durch, wo das "1% Quiz" auf ein neues Allzeit-Tief fiel.

Nachdem sich die Show mit Jörg Pilawa in der Vorwoche schon mit nur etwas mehr als sieben Prozent zurückmeldete, ging der Marktanteil diesmal auf 6,4 Prozent zurück. Insgesamt sorgten 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 5,4 Prozent Marktanteil - im Vergleich zum Staffel-Start kamen dem "1% Quiz" damit über 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden. Im weiteren Verlauf des Abends tat sich Sat.1 mit "Deutschlands größte Geheimnisse" noch schwerer und fiel auf 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück.

Sat.1 landete hier auch hinter Vox, wo die beiden Spielfilme "San Andreas" und "Walking Tall - Auf eigene Faust" mit Marktanteilen von 7,1 und 7,4 Prozent überzeugten. Kabel Eins konnte den Schwung von "Morlock Motors" dagegen ebenso wie Sat.1 zunächst nicht in den späten Abend hinüberrettern und fiel mit der Dokusoap "German Cops" auf 3,6 Prozent sowie insgesamt 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Als der Sender um 23:20 Uhr noch einmal "Morlock Motors" wiederholte, zog der Marktanteil hingegen wieder auf 5,0 Prozent an.

Solide verlief die Primetime indes für RTLzwei: Dort startete "Mensch Retter" zwar mit nur 4,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend, doch "Der Jugendknast - Das Leben danach" steigerte sich im Anschluss noch auf gute 5,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;