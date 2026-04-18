Das ZDF hat mit seiner Satire-Schiene am späten Freitagabend mal wieder die Muskeln spielen lassen - und wie. Sowohl die "heute-show" als auch das "ZDF Magazin Royale" erzielten beim jungen Publikum Rekordwerte. Während Oliver Welke 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erreichte und damit nicht nur den Tagessieg holte, sondern auch starke 27,8 Prozent Marktanteil, lag Jan Böhmermann kurz darauf bei 630.000 und 23,4 Prozent. Nie erzielten die beiden Formate höhere Marktanteile.

Während die beiden ZDF-Satire-Formate beim jungen Publikum erfolgreicher waren als sämtliche Primetime-Sendungen, sahen auch insgesamt viele Menschen zu. Die Gesamtreichweite der "heute-show" lag bei 3,67 Millionen, damit lag diese Sendung nur knapp hinter "Der Alte" (4,12 Mio.) und deutlich vor einer alten Folge "SOKO Leipzig" (2,82 Mio.). Um ein Haar hätte Oliver Welke die höchste Reichweite der laufenden Staffel aufgestellt. 21,7 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren sind in jedem Fall ein großer Erfolg für die "heute-show".

Jan Böhmermann musste mit dem "ZDF Magazin Royal" insgesamt etwas kleinere Brötchen backen, mit 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kratzte aber auch diese Sendung an einem Staffelrekord. 13,0 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen. Böhmermann beschäftigte sich in der neuesten Ausgabe mit den Vorwürfen, die Collien Fernandes gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten Christian Ulmen erhoben hatte. Unter der Headline "Die vielen Anwälte des Christian Ulmen" ging es vor allem darum, wie rechtsstaatliche Grundsätze wie die Unschuldsvermutung instrumentalisiert werden.

Während sowohl "heute-show" als auch das "ZDF Magazin Royale" schon am Tag der Ausstrahlung ein großer Erfolg für das ZDF waren, ist das in der Betrachtung der Gesamterfolgs natürlich nur eine Seite. Speziell die beiden Satire-Sendungen des ZDF gehören regelmäßig zu den Formaten, die zeitversetzt noch am meisten Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Reichweiten und Marktanteile der Formate dadurch in einigen Tagen noch höher ausfallen als heute. Hinzu kommen die Personen, die die Sendungen online im ZDF schauen. Im Schlepptau der erfolgreichen Satire-Formate stellte übrigens auch "Aspekte" am Freitag einen Rekord auf, die Sendung erzielte 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - mehr als je zuvor.

Während das ZDF mit "Der Alte" in der Primetime die höchste Gesamtreichweite verzeichnete, kann man auch beim Ersten zufrieden sein. "Praxis mit Meerblick" unterhielt dort zur besten Sendezeit 3,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei sehr guten 16,1 Prozent. Und mit 9,0 Prozent beim jungen Publikum (14-49) lag die Reihe nicht nur über dem Senderschnitt, sondern auch vor dem ZDF-Krimi, der es nur auf 6,3 Prozent brachte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;