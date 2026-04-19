Gleich drei Shows haben sich am Samstagabend bei den 14- bis 49-Jährigen ein enges Rennen geliefert - und am Ende kann man sowohl bei RTL und ProSieben als auch im ZDF zufrieden sein. Auf Seiten der beiden Privatsender kann man auch deshalb aufatmen, weil sowohl "Deutschland sucht den Superstar" als auch "Schlag den Star" die zuletzt einstelligen Marktanteil hinter sich lassen konnte.

So punktete "Schlag den Star" mit dem Duell zwischen Harald Glööckler und Thorsten Legat bei durchschnittlich 320.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem guten Marktanteil von 11,7 Prozent entsprachen. "DSDS" wiederum kam auf 380.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sowie 11,6 Prozent Marktanteil. Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich auch "Der Quiz-Champion", der mit 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Beim Gesamtpublikum sah die Reihenfolge indes freilich anders aus: Dort entschied die Kerner-Show im ZDF mit 3,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie sehr guten 15,9 Prozent Marktanteil den Show-Dreikampf klar für sich - musste sich aber dem ARD-Krimi "Zielfahnder - Kalte Sonnen" geschlagen geben, der sogar auf 4,19 Millionen Personen kam, die starken 20,3 Prozent Marktanteil entsprachen.

Zum Vergleich: "Schlag den Star" zählte über die gesamte Sendelänge hinweg im Schnitt nur 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, "DSDS" wollten 1,61 Millionen sehen. Bemerkenswert: Mit zwei alten "Take me Out"-Folgen konnte RTL zu später Stunde seinen Marktanteil in der Zielgruppe noch spürbar steigern: So erreichte die Datingshow um 22:45 Uhr zunächst 14,8 Prozent, ehe gegen Mitternacht sogar 15,3 Prozent drin waren - ein Erfolg, der die recht ungefährdete Tagesmarktführerschaft der Kölner in der Zielgruppe noch festigte.

Einen nennenswerten Show-Erfolg - allerdings vorwiegend bei den Älteren - feierten am Samstagabend übrigens auch SWR und MDR mit dem "Schlager-Spaß": Andy Borgs Musikshow erreichte im SWR Fernsehen bundesweit im Schnitt 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie weitere 660.000 im MDR Fernsehen. Zusammengerechnet bewegte sich die Show damit auf Augenhöhe mit "Deutschland sucht den Superstar" und erzielte einen richtig guten Marktanteil von 7,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;