Vox hat am Samstagabend mit seiner vierstündigen Dokumentation "Für immer jung - Die Jagd nach dem perfekten Körper" nur mäßige Quoten erzielt. Insgesamt schalteten im Schnitt lediglich 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, darunter 150.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe erreichte die Doku damit einen Marktanteil von 4,9 Prozent, lag also klar unterhalb des Senderschnitts.

Vox bewegte sich somit zeitweise in einer Liga mit dem Disney Channel oder Nitro. So erreichte Disney mit dem Animationsfilm "Coco - Lebendiger als das Leben!" ab 20:15 Uhr im Schnitt 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie sehr gute 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei Nitro wiederum war es die 2. Bundesliga, die den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zunächst auf überzeugende 4,3 Prozent schraubte. Insgesamt erreichte die erste Hälfte des Spiels zwischen Hannover 96 und dem SC Paderborn durchschnittlich 480.000 Fans, während der zweiten Hälfte waren schließlich sogar 580.000 mit dabei.

Eine noch höhere Gesamt-Reichweite verbuchte derweil Sat.1 Gold mit der britischen Krimireihe "Vera - Ein ganz spezieller Fall": Auf 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer brachte es der Sender, der damit erstaunlicherweise sogar Sat.1 überholte. Dort erreichte der Spielfilm "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" um 20:15 Uhr lediglich 640.000 Menschen. In der Zielgruppe war Sat.1 mit 5,9 Prozent Marktanteil zwar deutlich gefragter, hatte gegenüber den Shows bei RTL und ProSieben aber letztlich das eindeutige Nachsehen.

Ordentlich verlief der Abend indes für RTLzwei, wo die beiden Spielfilme "True Lies - Wahre Lügen" und "The Italian Job" mit Marktanteilen von 4,3 und 4,9 Prozent im grünen Bereich lagen. Kabel Eins blieb hingegen bis Mitternacht durchweg blass und bewegte sich mit seinen "FBI"-Serien nur zwischen Werten von 2,7 und 3,1 Prozent. Schon ab dem Nachmittag hatte der Sender mit Krimi-Wiederholungen ähnliche Werte erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;