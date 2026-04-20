Die neue Musik-Gameshow "Hitster" hat das RTL-Publikum offenbar nicht vollends überzeugen können. Nach dem außerordentlich erfolgreichen Start in der Vorwoche brachen die Quoten nun spürbar ein. Obwohl "RTL aktuell" zuvor noch von 2,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde, blieben für "Hitster" nur noch 980.000 Personen dran - das waren fast eine halbe Million weniger als bei der Premiere und reichte beim Gesamtpublikum für nur noch 5,1 Prozent Marktanteil.

In der Zielgruppe wiederum verfehlte die Show mit Elton einen zweistelligen Marktanteil ziemlich deutlich: Mit nur noch 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren kam "Hitster" diesmal nicht über 7,6 Prozent hinaus. Zum Vergleich: Die erste Ausgabe hatte RTL vor einer Woche noch sehr gute 13,0 Prozent eingebracht. Bei den 14- bis 59-Jährigen ging der Marktanteil von 10,4 auf 7,5 Prozent zurück.

Zumindest in der erweiterten Zielgruppe lag "Hitster" damit noch hinter Sat.1, wo "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf 8,1 Prozent Marktanteil kam. In der klassischen Zielgruppe wiederum erzielte die Dokusoap nur 6,8 Prozent, was allerdings ein ganzes Stück mehr war als noch beim Staffel-Start vor einer Woche. Punkten konnte Leischik vor allem bei den Älteren: Insgesamt zogen durchschnittlich 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich einen richtig guten Marktanteil von 9,2 Prozent nach sich - ein Plus von über einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.

Richtig gut lief es daneben am Vorabend für Vox, das mit "Ab ins Beet" auf überzeugende 10,0 Prozent Marktanteil kam - nachdem die in den Nachmittag verbannte Heino-Doku "Karamba, Karacho, Kult" mit Marktanteilen von 2,1 und 3,4 Prozent enttäuschte. Bei ProSieben wiederum fiel "Galileo X-Plorer" am Vorabend mit nur 4,5 Prozent durch, während das Motormagazin "Grip" bei RTLzwei mit 3,7 Prozent blass blieb.

Gleiches gilt auch für den "Kampf der Reality-Allstars", der auf ungewohntem Sendeplatz in der Sonntags-Primetime zumindest linear Federn ließ: Nach dem sehr guten Auftakt mit fast sechs Prozent Marktanteil erzielten die beiden Folgen diesmal nur Werte von jeweils 3,3 Prozent. Auch die Gesamt-Reichweite ging zurück: 480.000 Personen waren um 20:15 Uhr dabei, ehe eine gute Stunde später immerhin 590.000 Reality-Fans bei RTLzwei gezählt wurden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;