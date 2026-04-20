Der Kika hat am Sonntag mit gleich zwei TV-Klassikern einen Platz unter den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen ergattert. Besonders starke Quoten erzielte der öffentlich-rechtliche Kindersender mit der "Sendung mit der Maus", die ab 11:30 Uhr auf durchschnittlich 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Altersklasse kam und den Kika-Marktanteil damit auf herausragende 12,1 Prozent trieb.

Die "Maus" sprach allerdings längst nicht nur die Jungen an: Mit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte das Format am späten Vormittag auch eine beachtliche Gesamt-Reichweite, die einen Marktanteil von 7,8 Prozent nach sich zog. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil die "Sendung mit der Maus" bereits zwei Stunden zuvor im Ersten erfolgreich war: 880.000 Personen sahen dort die Premiere, darunter 160.000 zwischen 14 und 49 Jahren, sodass beim jungen Publikum ein Marktanteil von 13,7 Prozent erzielt wurde. Ein starker Wert, der für "Maus"-Verhältnisse aber sogar zu den eher schwächeren gehört. Zum Vergleich: Vor einer Woche erzielte die (M)Ausstrahlung im Ersten sogar über 20 Prozent.

Im Kika konnte man sich derweil am Sonntag nicht nur auf die "Maus" verlassen, sondern auch auf "Unser Sandmännchen". Das sorgte mit 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren abermals dafür, dass sich der Sender in den Top 25 positionierte - der Marktanteil lag um 18:52 Uhr somit bei starken 7,1 Prozent, sodass der Kika zu diesem Zeitpunkt selbst ProSieben hinter sich ließ. Insgesamt verfolgten 310.000 Personen die "Sandmännchen"-Folge.

Von solchen Reichweiten blieben die privaten Kindersender am Sonntag deutlich entfernt. So erreichte bei Toggo eine Folge der Serie "Voll zu spät!" mit 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauern den Daytime-Peak, während beim Disney Channel der Spielfilm "Tinkerbell - Ein Sommer voller Abenteuer" mit 140.000 Personen am Vorabend den Spitzenplatz belegte. In der Primetime sorgte dafür "Das Vermächtnis der Tempelritter" dafür, dass die Disney-Reichweite noch auf 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer anzog, sodass der Sender um 20:15 Uhr noch vor Kabel Eins und RTLzwei landete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;