Mit dem ersten Teil ihres "Tatort"-Abschieds haben Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl zuletzt Nachschläge erzielt, die es bei der Krimireihe der ARD noch nie gegeben hat (DWDL.de berichtete). Auch der zweite Teil des Abschieds erzielte durch die endgültige Gewichtung noch ein deutliches Plus, blieb aber unter den Werten des ersten Teils zurück. So kamen beim eigentlichen Finale der beiden Kommissare noch zusätzlich 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, die Gesamtreichweite liegt damit nun bei 7,55 Millionen - das sind etwas weniger als beim ersten Teil.

Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es für den "Tatort" mit dem Titel "Unvergänglich" noch um 4,4 Prozentpunkte nach oben, das ist der zweitbeste Wert, den die Krimireihe jemals eingefahren hat. Besser lief es nur für den ersten Teil des Abschieds von Nemec und Wachtveitl, der es sogar auf +7,2 Prozentpunkte brachte. Mit 25,5 und 25,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die Doppelfolge beim jungen Publikum in jedem Fall richtig gut.

Geschlagen geben musste sich der "Tatort" in der ersten vollen April-Woche der "heute-show". Die Satire-Sendung mit Oliver Welke erreichte nachträglich noch 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was die Gesamtreichweite des Formats auf 4,41 Millionen klettern ließ. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es keinen Weg vorbei am ZDF: +10,3 Prozentpunkte sind ein extrem starkes Ergebnis für die "heute-show". Nur sieben Ausgaben erzielten in den zurückliegenden Jahren noch höhere Nachschläge.

Doch noch einmal kurz zurück zum "Tatort", der ist im Ranking nämlich gleich doppelt vertreten: Weil der Abschied des Duos aus München am Ostermontag zu sehen war, liefen in der Woche zwei Ausgaben der Reihe. Der "Tatort" mit dem Titel "Showtime" verzeichnete am Sonntag darauf noch zusätzlich 340.000 Zuschauende, das ist schon eher das Niveau, auf dem die Reihe normalerweise liegt. Damit liegt die Gesamtreichweite mittlerweile bei 8,88 Millionen. Die Marktanteile veränderten sich kaum.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.04.

22:30 4,41

(+1,14) 22,8%

(+4,0%p.) 1,19

(+0,58) 27,4%

(+10,3%p.) Tatort: Unvergänglich 06.04.

20:15 7,55

(+0,69) 28,8%

(+1,0%p.) 1,21

(+0,32) 25,2%

(+4,4%p.) extra 3 09.04.

23:07 1,82

(+0,37) 16,0%

(+2,3%p.) 0,30

(+0,08) 13,3%

(+2,8%p.) Tatort: Showtime 12.04.

20:15 8,88

(+0,34) 33,7%

(-0,1%p.) 1,27

(+0,08) 23,7%

(+0,3%p.) Helen Dorn - Verdammte Familie 11.04.

20:15 5,04

(+0,31) 21,8%

(+0,3%p.) 0,19

(+0,01) 4,9%

(+0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 08.04.

20:15 1,42

(+0,28) 6,5%

(+1,0%p.) 0,74

(+0,19) 16,8%

(+2,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 09.04.

20:15 1,54

(+0,28) 7,1%

(+1,0%p.) 0,77

(+0,19) 18,5%

(+3,3%p.) Let's dance 10.04.

20:14 3,23

(+0,28) 15,8%

(+0,4%p.) 0,75

(+0,09) 19,4%

(+0,4%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 08.04.

20:16 4,78

(+0,27) 20,8%

(+0,2%p.) 0,85

(+0,13) 18,6%

(+0,9%p.) Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause 10.04.

20:15 3,74

(+0,22) 16,1%

(+0,1%p.) 0,30

(+0,06) 7,6%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.04.-12.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Das "ZDF Magazin Royale" hat den Sprung in das Ranking der höchsten Nachschläge derweil verpasst. Normalerweise bildet die Show im Zusammenspiel mit der "heute-show" ein nahezu unschlagbares Doppel, am 10. April lief jedoch erstmals eine Ausgabe von "ZDF Magazin vor Ort". Der Ableger musste ohne Jan Böhmermann auskommen und lief zwar gut, aber nicht so stark wie die regulären Ausgaben. Das gleiche Bild gibt es nun bei der endgültigen Gewichtung der Quoten: 110.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer trieben die Reichweite noch auf 1,42 Millionen nach oben. Der Gesamt-Marktanteil (9,7 Prozent) blieb jedoch einstellig. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es immerhin noch auf 13,0 Prozent hinauf, das entspricht einem Plus in Höhe von 1,6 Prozentpunkten.

Am 10. April haben die RTL-Dailys von hohen Nachschlägen profitiert. "GZSZ" legte nachträglich um 3,1 Prozentpunkte zu, bei "Alles was zählt" waren es sogar +4,2 Prozentpunkte. Das waren in der Woche jedoch zwei Ausreißer. "GZSZ" lag zwar auch mit den drei weiteren Folgen im Plus, hier stieg der Marktanteil aber im Mittel nur um 0,6 Prozentpunkte. Bei "Alles was zählt" waren es 0,8 Prozentpunkte Plus.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.04.

22:30 4,41

(+1,14) 22,8%

(+4,0%p.) 1,19

(+0,58) 27,4%

(+10,3%p.) Tatort: Unvergänglich 06.04.

20:15 7,55

(+0,69) 28,8%

(+1,0%p.) 1,21

(+0,32) 25,2%

(+4,4%p.) Alles was zählt 10.04.

19:06 1,33

(+0,14) 7,9%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,10) 11,7%

(+4,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 09.04.

20:15 1,54

(+0,28) 7,1%

(+1,0%p.) 0,77

(+0,19) 18,5%

(+3,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 10.04.

19:38 1,58

(+0,15) 8,3%

(+0,6%p.) 0,42

(+0,11) 14,9%

(+3,1%p.) extra 3 09.04.

23:07 1,82

(+0,37) 16,0%

(+2,3%p.) 0,30

(+0,08) 13,3%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 08.04.

20:15 1,42

(+0,28) 6,5%

(+1,0%p.) 0,74

(+0,19) 16,8%

(+2,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 09.04.

18:49 1,92

(+0,19) 11,7%

(+0,9%p.) 0,14

(+0,05) 7,1%

(+2,4%p.) Most Wanted 07.04.

23:25 0,20

(+0,05) 2,3%

(+0,5%p.) 0,12

(+0,04) 6,8%

(+2,2%p.) Most Wanted 07.04.

22:23 0,30

(+0,08) 2,3%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,06) 7,8%

(+2,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.04.-12.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei den 14- bis 59-Jährigen gab es mit "Extra 3" einen anderen "heute-show"-Verfolger. Die ARD-Satiresendung legte am 9. April in der genannten Altersklasse um 3,7 Prozentpunkte zu, nur für die "heute-show" (+7,3 Prozentpunkte) lief es besser. Auch "Germany's Next Topmodel" konnte hier, ebenso wie in der klassischen Zielgruppe, sehr klar zulegen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.04.

22:30 4,41

(+1,14) 22,8%

(+4,0%p.) 1,19

(+0,81) 27,4%

(+7,3%p.) extra 3 09.04.

23:07 1,82

(+0,37) 16,0%

(+2,3%p.) 0,30

(+0,22) 13,3%

(+3,7%p.) Tatort: Unvergänglich 06.04.

20:15 7,55

(+0,69) 28,8%

(+1,0%p.) 1,21

(+0,47) 25,2%

(+2,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 09.04.

20:15 1,54

(+0,28) 7,1%

(+1,0%p.) 0,77

(+0,24) 18,5%

(+2,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 09.04.

18:49 1,92

(+0,19) 11,7%

(+0,9%p.) 0,14

(+0,11) 7,1%

(+2,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 08.04.

20:15 1,42

(+0,28) 6,5%

(+1,0%p.) 0,74

(+0,24) 16,8%

(+1,9%p.) Alles was zählt 10.04.

19:06 1,33

(+0,14) 7,9%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,11) 11,7%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 10.04.

19:38 1,58

(+0,15) 8,3%

(+0,6%p.) 0,42

(+0,12) 14,9%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 08.04.

19:37 1,57

(+0,09) 8,1%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,09) 14,0%

(+1,2%p.) Most Wanted 07.04.

23:25 0,20

(+0,05) 2,3%

(+0,5%p.) 0,12

(+0,05) 6,8%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.04.-12.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;