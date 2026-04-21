"Kommissar Rex" hat Sat.1 auch in Woche zwei gute Quoten beschert, das Premieren-Niveau konnte die Reihe aber nicht ganz halten. So sahen sich 1,42 Millionen Menschen den zweiten Film der Neuauflage an, das waren rund 170.000 weniger als zum Start vor einer Woche. Auch beim jungen Publikum ging es bergab: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam "Rex" noch auf 8,0 Prozent Marktanteil.

Die Filmreihe ist damit auch in Woche zwei ein Erfolg für Sat.1 gewesen, zum Start kratzte "Rex" in der klassischen Zielgruppe aber noch an einem zweistelligen Marktanteil. Der lag jetzt nicht mehr in Schlagdistanz. Mit zwei "Rex"-Klassikfolgen holte Sat.1 am späten Abend zudem nur 4,7 und 4,4 Prozent Marktanteil. Richtig schlecht läuft es derweil am Vorabend: "Ein Hof zum Verlieben" lag mit zwei Ausgaben bei nur 1,5 und 1,0 Prozent und auch die "Landarztpraxis" holte zum Start in die Woche nur 1,8 Prozent.

Richtig gut verlief der Tag im Gegensatz dazu für RTL: Mit "Wer wird Millionär?" erreichte der Sender in der Primetime 3,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren deutlich mehr als zuletzt. Grund dafür war wohl auch, dass direkt zu Beginn die 1-Million-Euro-Frage gestellt wurde - das wollten viele Fans der Sendung sehen. Am Ende entschied sich der Kandidat dafür, mit 500.000 Euro nach Hause zu gehen. In der klassischen Zielgruppe erreichte "Wer wird Millionär?" starke 15,5 Prozent Marktanteil.

Mit 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren war die RTL-Quizshow so erfolgreich wie keine andere Sendung in der Primetime. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen reichte es für Günther Jauch noch zu starken 14,3 Prozent. Es lief für RTL aber auch an anderen Stellen rund, so holten die "Punkt"-Sendungen in der Früh durchweg zweistellige Marktanteile und "Punkt 12" lag sogar bei 16,1 Prozent. Am Ende konnte man sich im Köln über einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 12,5 Prozent freuen.

ProSieben musste da mit 6,5 Prozent schon deutlich kleinere Brötchen backen. Mit dem Film "Ich - Einfach unverbesserlich 2" kam der Sender in der Primetime aber auch nur auf 7,3 Prozent, etwas mehr als eine halbe Million Menschen schalteten ein. "Lisa Frankenstein" tat sich später mit 4,4 Prozent noch schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;