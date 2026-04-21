770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Montagabend im Schnitt beim Start in die neue "First Dates Hotel"-Staffel bei Vox mit dabei. Damit schrammte die Sendung nur knapp an einem neuen Tiefstwert vorbei. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen setzte es mit nur 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen solchen Tiefstwert. Dieser Rückgang ist jedoch zum großen Teil auf das insgesamt veränderte Nutzungsverhalten in dieser Altersklasse zurückzuführen.

Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug nämlich gute 7,3 Prozent. Damit lag "First Dates Hotel" in etwa auf dem Niveau, was man auch zuletzt erzielt hatte. Es ist ein Phänomen, dass man seit Jahren bei vielen Formaten beobachte kann: Während die Reichweiten zurückgehen, bleiben die Marktanteile stabil oder verändern sich nur leicht. Das deutet darauf hin, dass nicht nur das jeweilige Format weniger Menschen erreicht, sondern auch alle anderen Sender.

Bei RTLzwei unterhielten die "Geissens" zur besten Sendezeit zunächst 490.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe führte das zu soliden 4,0 Prozent Marktanteil. Im Anschluss meldeten sich die Geiss-Töchter Davina und Shania zurück. Und auch ihr "We love Monaco" lag am Ende bei 4,0 Prozent Marktanteil, die Gesamtreichweite ging leicht auf 440.000 zurück. Die beiden Personality-Dokus liefen damit vergleichsweise ordentlich, waren aber auch keine großen Erfolge für den Sender.

Ein Erfolg war in jedem Fall die Clipshow "Bitte lächeln!" bei Sport1. Das Format erreichte am Montagvorabend durchschnittlich 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und war damit so erfolgreich wie überhaupt noch nie. Während insgesamt 0,8 Prozent Marktanteil gemessen wurden, sah es beim jungen Publikum mit 0,4 Prozent schlechter aus. "Survivor" konnte nicht vom guten Vorlauf profitieren und unterhielt zur besten Sendezeit nur noch 60.000 Personen. Die Marktanteile lagen bei 0,3 (gesamt) und 0,1 Prozent (14-49).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;