3sat hat am Dienstagabend mit einer Krimi-Wiederholung einen überraschend großen Quoten-Erfolg gefeiert. Durchschnittlich 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 20:15 Uhr den Spielfilm "Laim und die Tote im Teppich", der bereits fünf Jahre zuvor im ZDF seine Premiere gefeiert hatte. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem starken Marktanteil von 6,9 Prozent, der weit oberhalb des Senderschnitts lag.

"Laim und die Tote im Teppich" lag damit nur knapp hinter "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL und ließ alle anderen Privatsender teils deutlich hinter sich. Stärker waren in der Primetime mit Blick auf die Gesamt-Reichweite nur ARD und ZDF. Beim jungen Publikum spielte 3sat mit dem Krimi hingegen so gut wie keine Rolle, denn gerade einmal 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. In dieser Gruppe erzielte der Sender dann auch nur einen überschaubaren Marktanteil von 0,5 Prozent. Doch schon in der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen punktete der Film mit starken 4,1 Prozent. Und auch ZDFneo punktete mit einem Krimi-Aufguss: Dort entschieden sich 1,23 Millionen für "München Mord", sodass der Gesamt-Marktanteil bei 5,7 Prozent lag.

Die meisten Menschen entschieden sich in der Primetime am Dienstagabend indes für die Serien im Ersten. So brachte es "Die Notärztin" um 20:15 Uhr auf 2,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,5 Prozent Marktanteil, ehe "In aller Freundschaft" von 3,54 Millionen gesehen wurde und einen Marktanteil von 16,9 Prozent erzielte. Noch mehr Menschen lockte am Dienstag nur die "Tagesschau" vor den Fernseher.

Durchwachsen verlief der Abend für das ZDF: Dort erreichte die "ZDFzeit"-Doku "Die Queen und ich" zunächst zwar 2,40 Millionen Menschen sowie 11,1 Prozent Marktanteil, doch "Frontal" fiel anschließend auf 1,64 Millionen zurück, die 7,7 Prozent Marktanteil entsprachen. Mit dem "heute-journal" kam dann der vorübergehende Aufschwung: Genau drei Millionen Menschen sahen das Nachrichtenmagazin und trieben den Gesamt-Marktanteil auf 16,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;