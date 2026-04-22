Die Vox-Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hat sich vor einer Woche mit überraschend starken Quoten zurückgemeldet, es lief so gut wie seit 2020 nicht mehr. Die zweite Folge, in der die Songs von Frida Gold im Mittelpunkt standen, lag im Vergleich dazu auf einem niedrigeren Niveau, verzeichnete aber dennoch gute Werte. 940.000 Menschen sahen sich das "Tauschkonzert" bei Vox zur besten Sendezeit an, das waren rund 240.000 weniger als beim Staffelstart.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam "Sing meinen Song" auf 10,6 Prozent Marktanteil, 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse. Das sind nach wie vor richtig starke Werte, zum Start in die Staffel sahen aber noch 470.000 zu und der Marktanteil betrug 13 Prozent. Die "Frida Gold-Story" bescherte Vox am späten Abend noch 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Beim jungen Publikum lag Vox mit "Sing meinen Song" in der Primetime noch vor "Deutschland sucht den Superstar", das darunter leidet, dass parallel eine weitere Musikshow zu sehen ist. Mit 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichneten Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido zwar eine deutlich höhere Gesamtreichweite, davon kamen aber nur 320.000 aus der klassischen Zielgruppe. Beim jungen Publikum waren damit 9,2 Prozent drin.

In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL und Vox mittlerweile verstärkt blicken, zeigt sich ein anderes Bild: Hier lag "DSDS" mit 9,9 Prozent recht klar vor "Sing meinen Song" (8,1 Prozent). "Extra" steigerte den Wert hier später sogar noch auf 10,8 Prozent, während in der klassischen Zielgruppe weiterhin 9,2 Prozent drin waren.

Den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich derweil "TV Total". 420.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für sehr gute 12,0 Prozent Marktanteil, insgesamt lag die Reichweite bei 940.000. In der erweiterten Zielgruppe kam Sebastian Pufpaff auf 9,2 Prozent und landete knapp hinter "DSDS". "Experte für alles" tat sich im weiteren Verlauf des Abends gewohnt schwer: Klaas Heufer-Umlauf konnte nur 360.000 Menschen an den TV-Geräten halten, in der klassischen Zielgruppe bedeutete das sehr maue 6,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;