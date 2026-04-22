Man kann den Verantwortlichen in Unterföhring nicht vorwerfen, sie hätten keinen langen Atem. In Sachen der Vorabendserien von Sat.1 sieht es aber so aus, als würde auch der längste Atem nicht helfen. Vor allem "Ein Hof zum Verlieben" läuft seit dem Start Anfang März richtig schlecht. Die zwei am Dienstag ausgestrahlten Folgen erreichten nur 260.000 und 310.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe wurden damit miese 0,5 und 1,4 Prozent Marktanteil gemessen.

Über alle Folgen hinweg liegt der Marktanteil auf Basis der vorläufig gewichteten Daten bei weniger als 3 Prozent. Und auch endgültig gewichtet erzielt die von Pyjama Pictures produzierte Serie nur in absoluten Ausnahmefällen so gute Werte, dass die Marktanteile doch noch in die Nähe des Senderschnitts kommen. Doch die Probleme hören um 19 Uhr nicht auf, denn auch die "Landarztpraxis" tut sich aktuell richtig schwer.

Marktanteils-Trend: Ein Hof zum Verlieben Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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Am Dienstag kam die Filmpool-Produktion auf 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 2,7 Prozent. "Die Landarztpraxis" ist schon in den zurückliegenden Jahren linear kein großer Erfolg für Sat.1 gewesen, aktuell läuft es aber nochmal schlechter als in der Vergangenheit. Die aktuelle Staffel fällt mit 240 Folgen so umfassend aus wie noch nie, gesendet wurden erst 75 - ein Großteil steht also noch aus. Und beim Sender wird man hoffen, dass in den nächsten Wochen doch noch irgendwie Schwung reinkommt.

Für andere Sender lief es in der Daytime übrigens spürbar besser. RTLzwei erreichte mit "Hartz und herzlich" ab 18 Uhr 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,6 Prozent Marktanteil. "Berlin - Tag & Nacht" lag danach zwar nur bei 3,4 Prozent, dafür holten andere Sozialdokus am Nachmittag teilweise zweistellige Marktanteile oder kratzten an der Marke von 10 Prozent.

Ebenfalls sehr gut lief es für Vox: "First Dates" kam ab 18 Uhr auf 9,1 Prozent Marktanteil, 450.000 Menschen waren mit dabei. "Das perfekte Dinner" steigerte die Gesamtreichweite später noch auf 830.000, das ließ auch den Marktanteil auf 10,5 Prozent steigen. Und nachmittags lag "Shopping Queen" angesichts von 9,9 Prozent ebenfalls auf einem sehr starken Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;