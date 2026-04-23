6,72 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend alleine im ZDF den Sieg von Bayern München im Halbfinale des DFB Pokals gegen Bayer Leverkusen angesehen. In der Altersklasse 14-49 erreichten die Mainzer fast 40 Prozent Marktanteil. Klar, dass sich eine solche Dominanz auch auf die anderen Sender auswirkt. Und tatsächlich mussten so ziemlich alle anderen großen Sender mit rückläufigen Reichweiten und Marktanteilen leben.

Am besten schlugen sich im Vergleich zu König Fußball noch Das Erste und RTL, wobei beide auf Wiederholungen setzten. Im Ersten war der Film "Der Hodscha und die Piepenkötter" zu sehen, dieser brachte es auf 2,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,6 Prozent Marktanteil. RTL setzte auf seine "Inside"-Reihe, hier war aber auch nur eine Wiederholung zu sehen. Nachdem die Folge über AIDA zuletzt Rekordquoten einfahren konnte, ging es für das alte "Inside Supermarkt" nun deutlich zurück. 1,40 Millionen Zuschauer sind dennoch ein sehr gutes Ergebnis und auch mit den 9,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man angesichts der Konkurrenzsituation zufrieden sein.

Andere Sender hatten da schon deutlich größere Probleme. "Promi Taste" unterhielt in Sat.1 beispielsweise nur 690.000 Menschen, bei "Doc Caro" (Vox) waren es 670.000. Die beiden Sender erzielten mit ihren Primetime-Formaten nur 4,5 und 3,9 Prozent Marktanteil. Damit lagen sie aber noch vor ProSieben, das mit der Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Die verrücktesten Ferien-Freaks" nur auf 2,9 Prozent kam, 370.000 Menschen waren hier mit dabei.

Deutlich zufriedener sein kann da schon RTLzwei, wenngleich man auch hier Abstriche machen musste. Zwei Folgen von "Kampf der Realitystars" erreichten 4,9 und 4,3 Prozent Marktanteil. 500.000 und 600.000 Menschen sahen durchschnittlich zu. Damit lief es zwar schlechter als vor einer Woche auf dem gleichen Sendeplatz, aber besser als am vergangenen Sonntag, wo mittlerweile ebenfalls Ausgaben des Formats zu sehen sind.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;