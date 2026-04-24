Die ZDF-Reihe "Lena Lorenz" hat sich am Donnerstagabend von der Fußball-Konkurrenz im Ersten vollkommen unberührt gezeigt - und im Gegenteil sogar deutlich mehr Menschen erreicht als in den vergangenen Wochen. Durchschnittlich 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern machten "Lena Lorenz" zur mit Abstand größten Pokal-Verfolgerin. Zum Vergleich: Die ersten beiden Folgen der Staffeln hatten, vorläufig gewichtet, jeweils noch weniger als dreieinhalb Millionen Menschen vor den Fernseher gelockt. Diesmal lag der Marktanteil hingegen bei hervorragenden 19,7 Prozent, das waren fast vier Prozentpunkte mehr als zuletzt.

Beim jungen Publikum ging es zwar nicht so stark nach oben, doch auch hier hielt sich die Reihe mit 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren bei guten 7,8 Prozent Marktanteil. Hier war es letztlich aber "Germany's next Topmodel", das sich abseits des DFB-Pokals am besten behauptete: Durchschnittlich 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige entschieden sich um 20:15 Uhr für die ProSieben-Show mit Heidi-Klum, deren Gesamt-Reichweite mit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Vergleich zu den Vorwochen ziemlich stabil blieb. Die neue "Realityshow Academy" versagte hingegen anschließend auch in Woche zwei mit Marktanteilen von 3,9 und 3,5 Prozent kläglich.

Zuschauer-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Gleiches gilt übrigens auch für die "Stefan Raab Show", der es am späten Abend ebenfalls nicht gelang, gegen die Schlussminuten des Pokalspiels noch einmal für neuen Schwung zu sorgen. Schwache 4,6 Prozent Marktanteil erzielte RTL um 23:15 Uhr, nachdem zuvor schon "Mario Barth: Die größten Stars der Comedy" und ein Barth-Bühnenprogramm mit Werten von 5,0 und 5,7 Prozent blass geblieben waren. Ohnehin konnte außer ProSieben am Donnerstagabend kein großer Privatsender so recht Fuß fassen - auch nicht Sat.1, wo "Das 1% Quiz" trotz neuer Folge mit nur 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf ein neues Allzeit-Tief fiel.

Sat.1 lag damit auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo "Morlock Motors" ebenfalls auf 4,6 Prozent kam. Bei Vox wiederum erreichte der Spielfilm "Der Staatsfeind Nr. 1" zunächst etwas bessere 5,2 Prozent, ehe "Cololmbiana" gegen 23 Uhr auf magere 3,3 Prozent zurückfiel. Schwach verlief der Abend zudem für die RTLzwei-Dokusoap "Mensch Retter - Nachtschicht", die nicht über einen Marktanteil von 3,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinauskam. Erfolgreicher war die Nachtschicht von Markus Lanz im ZDF: Dessen Talk erreichte ab 23:21 Uhr noch 1,51 Millionen Personen und punktete auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit sehr guten 12,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;