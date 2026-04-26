Bei ProSieben sind am Samstagabend echte Musiklegenden auferstanden, in der neuen Show "Staying Alive" traten Samu Haber, die No Angels, Sasha und Alvaro Soler mit Whitney Houston und Elvis an ihrer Seite auf (mehr dazu hier). Das Publikum reagierte jedoch noch ziemlich zurückhaltend, nur 690.000 Menschen schalteten die Premierenfolge ein. 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in der klassischen Zielgruppe für schwache 6,2 Prozent Marktanteil.

Das Show-Triell mit RTL und dem ZDF hat ProSieben damit klar verloren. "Deutschland sucht den Superstar" fiel zwar angesichts von 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf die niedrigste Reichweite der Staffel. Es war aber noch immer fast doppelt so viel Publikum wie bei der ProSieben-Show. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Castingshow erneut im einstelligen Bereich hängen, Dieter Bohlen & Co. erzielten 9,0 Prozent. "Take Me Out" steigerte sich später noch auf 12,2 Prozent.

In der Primetime lag die "Giovanni Zarrella Show" beim jungen Publikum auf Augenhöhe mit "DSDS". Beide Shows unterhielten 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, das ZDF holte damit 9,1 Prozent. Insgesamt hatte die ZDF-Show natürlich die Nase vorn: 2,88 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein und bescherten dem Sender gute 15,2 Prozent Marktanteil. "DSDS" blieb zur gleichen Zeit bei 6,9 Prozent hängen.

Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen Bohlen und Zarrella ebenfalls nah beieinander, hier ging das Duell jedoch zugunsten des ZDF aus. 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten für die ZDF-Show 9,7 Prozent Marktanteil. "DSDS" erzielte ebenfalls gute 9,2 Prozent, die RTL-Castingshow wurde von 630.000 Menschen in diesem Alter gesehen.

Sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 59-Jährigen ging der Primetime-Sieg jedoch ans Erste. Den Krimi "Lost in Fuseta" sahen dort 4,13 Millionen Menschen, was insgesamt zu starken 20,6 Prozent Marktanteil führte. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren es ebenfalls sehr gute 11,5 Prozent. Nur bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Ergebnis angesichts von 7,0 Prozent recht überschaubar aus. Der zweite Teil des Krimis kam direkt im Anschluss übrigens auf eine Reichweite in Höhe von 3,59 Millionen sowie 19,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. In den jüngeren Altersklassen waren 4,8 (14-49) und 9,1 (14-59) Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;