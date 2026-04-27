Beim älteren Publikum war "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich" bereits seit der Rückkehr in den vergangenen beiden Wochen erfolgreich - in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen tat sich die Dokusoap allerdings noch schwer. Das hat sich an diesem Wochenende nun geändert: Lagen die Marktanteile der ersten beiden Folgen, vorläufig gewichtet, noch bei 5,3 und 6,8 Prozent, so steigerte sich Leischik nun überraschend auf einen zweistelligen Wert.

Konkret sorgten auf dem Sendeplatz um 18:52 Uhr durchschnittlich 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für einen sehr guten Marktanteil von 10,8 Prozent - besser lief es zuletzt vor eineinhalb Jahren. Allerdings sorgte zuvor auch der Animationsfilm "Ich - Einfach unverbesserlich" mit starken 12,7 Prozent für Rückenwind. Insgesamt war das "Bitte melde Dich" ohnehin wieder gefragt: Dort schalteten 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die einen Marktanteil von 9,4 Prozent nach sich zogen. Keine andere Sat.1-Sendung erreichte in der zurückliegenden Woche mehr Menschen als die Vermissten-Suche am Vorabend.

Sat.1 verzeichnete mit Julia Leischik zugleich fast doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie die neue RTL-Show "Hitster", deren Reichweite am Sonntag erneut leicht zurückging - diesmal waren nur noch 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, obwohl "RTL aktuell" zuvor noch von fast zwei Millionen gesehen wurde. Trotz des leichten Rückgangs zeigte sich "Hitster" in der Zielgruppe allerdings etwas erholt: Hier belief sich der Marktanteil diesmal auf 8,6 Prozent, was aber ganz sicher nicht die Flughöhe ist, die man sich in Köln von dem Musik-Quiz mit Elton erhofft hatte.

Ziemlich enttäuschend verlief indes die "Galileo"-Strecke am ProSieben-Vorabend: Dort erreichten die Formate "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" in dieser Woche lediglich Marktanteile von 5,6 und 5,0 Prozent, womit sich der Sender auch hinter Vox einreihte. Dort erzielte "Einmal Camping, immer Camping" um 18:10 Uhr nächst gute 7,7 Prozent, ehe sich "Ab ins Beet!" mit 6,7 Prozent diesmal trotz Wiederholung schwerer tat als gewöhnlich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;