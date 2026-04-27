Das Erste hat am Sonntag sowohl mit der "Tagesschau" als auch dem "Tatort" die 30-Prozent-Marke beim Gesamtpublikum geknackt. So erreichte die Hauptausgabe der Nachrichten um 20:00 Uhr im Schnitt 6,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 31,1 Prozent trieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die "Tagesschau" zudem deutlicher Tagessieger: 1,32 Millionen Personen dieser Altersklasse sorgten hier sogar für geringfügig höhere 31,5 Prozent Marktanteil.

Der neue Wiener "Tatort" wiederum setzte sich um 20:15 Uhr beim Gesamtpublikum an die Spitze des Sonntags-Rankings und kam auf 7,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 30,9 Prozent Marktanteil. Darunter waren 1,03 Millionen 14- bis 49-Jährige, die in dieser Gruppe für 21,4 Prozent Marktanteil sorgten - auch hier lag die Konkurrenz weit hinten.

Zum Vergleich: Stärkster "Tatort"-Verfolger war "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", das seinen Zielgruppen-Marktanteil bei ProSieben im Vergleich zur Vorwoche leicht auf 11,0 Prozent steigern konnte. Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich der RTL-Film "Jungle Cruise", der für 10,3 Prozent sorgte. Während der Hollywood-Streifen insgesamt aber immerhin 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verbuchte, reihte sich die ProSieben-Show mit Joko und Klaas hier allerdings weit hinten ein: Nur 640.000 Menschen waren im Schnitt über drei Stunden hinweg dabei. Bei Vox wiederum steigerte sich "Kitchen Impossible" in dieser Woche auf 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Koch-Doku mit Tim Mälzer stabil und erreichte einen Marktanteil von 8,1 Prozent.

Beim Gesamtpublikum wiederum war die ZDF-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" die Nummer zwei am Sonntagabend - allerdings mit weniger als halb so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern wie der "Tatort". Durchschnittlich 3,44 Millionen Menschen schalteten diesmal ein, sodass der Marktanteil bei guten 13,7 Prozent lag. Für das "heute-journal" ging's danach aber sogar noch auf 3,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, währen "Caren Miosga" im Ersten nur 2,65 Millionen vor dem Fernseher hielt.

Der dreifache Spitzenplatz war dem Ersten gleichwohl nicht zu nehmen: Sowohl beim Gesamtpublikum als auch in den Gruppen der 14- bis 49-Jährigen und 14- bis 59-Jährigen lag der Sender hinsichtlich der Tagesmarktanteile ganz vorne.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;