Die "ZDF Magazin Royale"-Ausgabe, in der sich Moderator Jan Böhmermann mit dem juristischen Kampf um die Deutungshoheit rund um die Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen auseinandersetzte, hat auch nach der Ausstrahlung Rekorde gebrochen. Erstmals in der Geschichte des Formats hat das "ZDF Magazin Royale" die Marke von 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum übersprungen.

Durch zeitversetzte Nutzung erreichte die Böhmermann-Show nachträglich weitere 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, sodass untern Strich über eine Million Menschen erreicht wurden. Der ohnehin schon starke Marktanteil zog nachträglich um 7,3 Prozentpunkte an und lag damit bei herausragenden 30,7 Prozent. Insgesamt wurden sogar mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt, die das "ZDF Magazin Royale" nachträglich sahen, sodass letztlich 2,28 Millionen einschalteten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.04.

22:32 4,78

(+1,11) 25,4%

(+3,7%p.) 1,48

(+0,54) 35,8%

(+8,0%p.) ZDF Magazin Royale 17.04.

23:06 2,28

(+0,54) 15,4%

(+2,4%p.) 1,01

(+0,38) 30,7%

(+7,3%p.) Let's dance 17.04.

20:14 3,31

(+0,46) 17,2%

(+1,2%p.) 0,65

(+0,13) 17,8%

(+1,5%p.) Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad 13.04.

20:15 6,44

(+0,34) 25,9%

(0,0%p.) 0,27

(+0,02) 6,3%

(+0,3%p.) Praxis mit Meerblick - Der Dickkopf 17.04.

20:16 3,80

(+0,33) 16,5%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,08) 10,0%

(+1,0%p.) extra 3 16.04.

22:51 2,02

(+0,33) 15,9%

(+1,8%p.) 0,33

(+0,06) 13,6%

(+1,5%p.) Tatort: Innere Angelegenheiten 19.04.

20:15 7,52

(+0,32) 29,6%

(+0,3%p.) 1,15

(+0,05) 22,7%

(+0,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 16.04.

20:15 1,54

(+0,28) 7,1%

(+1,0%p.) 0,79

(+0,22) 19,9%

(+4,3%p.) Grönemeyer - Alles bleibt anders 13.04.

20:15 3,12

(+0,27) 12,6%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,06) 14,7%

(+0,7%p.) Der Irland-Krimi: Du gehörst mir 16.04.

20:15 4,97

(+0,23) 21,6%

(+0,1%p.) 0,21

(+0,00) 5,1%

(-0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.04.-19.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Noch bedeutend stärker fiel das Plus der "heute-show" aus, deren Reichweite sich sogar um 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf 4,78 Millionen erhöhte. Während der Gesamt-Marktanteil letztlich bei 25,4 Prozent lag, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 35,8 Prozent ermittelt - das entsprach einem Plus von acht Prozentpunkten durch zeitversetzte Nutzung und bedeutete ebenfalls einen Allzeit-Rekord für die Nachrichtensatire. Die "heute-show" bewegte sich damit auf einer Flughöhe, die man sonst in aller Regel allenfalls von quotenstarken Fußballspielen kennt.

Einen Rekord-Nachschlag gab es derweil auch für die ProSieben-Show "Germany's next Topmodel": Mit 4,3 Prozentpunkten fiel das Plus durch zeitversetzte Nutzung in der klassischen Zielgruppe so hoch aus wie noch nie. Insgesamt sammelte Heidi Klum nach der Ausstrahlung weitere 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass sich die Reichweite von "GNTM" letztlich auf 1,54 Millionen erhöhte - nur sieben anderen Formaten gelang innerhalb des Zeitraums vom 13. bis 20. April in der Primetime ein noch höheres Plus. Dazu zählt auch "Let's Dance": Die RTL-Show kam im Nachgang auf weitere 460.000 Fans, sodass letztlich also 3,31 Millionen Menschen einschalteten.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.04.

22:32 4,78

(+1,11) 25,4%

(+3,7%p.) 1,48

(+0,54) 35,8%

(+8,0%p.) ZDF Magazin Royale 17.04.

23:06 2,28

(+0,54) 15,4%

(+2,4%p.) 1,01

(+0,38) 30,7%

(+7,3%p.) Markus Lanz 16.04.

23:13 1,69

(+0,22) 18,1%

(+1,2%p.) 0,31

(+0,11) 16,8%

(+4,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 16.04.

20:15 1,54

(+0,28) 7,1%

(+1,0%p.) 0,79

(+0,22) 19,9%

(+4,3%p.) One Piece 15.04.

18:03 0,05

(+0,03) 0,4%

(+0,2%p.) 0,04

(+0,03) 2,9%

(+2,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 17.04.

19:37 1,57

(+0,13) 8,7%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,08) 14,7%

(+2,0%p.) One Piece 15.04.

18:30 0,06

(+0,03) 0,4%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 3,1%

(+1,7%p.) Markus Lanz 14.04.

22:44 1,43

(+0,14) 12,8%

(+0,6%p.) 0,33

(+0,06) 14,8%

(+1,7%p.) Tschernobyl 86 13.04.

23:08 0,65

(+0,07) 7,1%

(+0,4%p.) 0,13

(+0,04) 7,3%

(+1,7%p.) One Piece 17.04.

18:29 0,05

(+0,03) 0,4%

(+0,2%p.) 0,04

(+0,03) 2,6%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.04.-19.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zu den Verlierern der Woche gehören übrigens unter anderem die Europa League und die Europa Conference League, die mit gleich zwei Spiele von Freiburg und Mainz im RTL-Programm liefen. Weil die Spiele aus nachvollziehbaren Gründen vor allem live ihr Publikum erreichen, änderte sich an den Reichweiten erwartungsgemäß wenig. Gleichwohl wurden die Marktanteile in der Zielgruppe um bis zu einen Prozentpunkt nach unten korrigiert - erfolgreich waren die beiden Übertragungen gleichwohl trotzdem. Für das Mainz-Spiel etwa stehen in der zweiten Halbzeit endgültig gewichtete noch immer sehr schöne 16,9 Prozent Marktanteil auf der Uhr.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;