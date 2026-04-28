Vor einigen Wochen hatte die ARD angekündigt, dass Dirk Steffens künftig regelmäßig Dokus der Marke "Erlebnis Erde" präsentieren wird. An diesem Montag ist nun die erste Doku mit Steffens zu sehen gewesen: "100 Jahre Kruger Nationalpark". Und das war auch direkt ein schöner Erfolg für Das Erste: 2,74 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 12,3 Prozent Marktanteil. Als Maria Furtwängler vor einer Woche "Deutschland, deine Gärten" präsentierte, sahen nur etwas mehr als 2 Millionen zu und der Marktanteil war einstellig. Und auch im Vergleich mit anderen Dokus der Reihe überzeugte Dirk Steffens jetzt auf Anhieb.

Das gilt vor allem für das Ergebnis beim jungen Publikum: 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse nicht nur für hervorragende 12,5 Prozent Marktanteil, sondern auch für den Primetime-Sieg. Auch hier lief es deutlich besser als üblich.

Nicht geholfen haben die guten Quoten der zweiten Ausgabe des Townhall-Formats "Arena", das direkt im Anschluss gesendet wurde. Nachdem bei der Premieren-Ausgabe im vergangenen Jahr Friedrich Merz zu Gast war, begrüßten Jessy Wellmer und Louis Klamroth jetzt CSU-Chef Markus Söder. Die Reichweite fiel jedoch auf 1,87 Millionen und auch der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag nur noch bei 8,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden lediglich 7,7 Prozent gemessen.

Das ist vor allem im Vergleich zur Premiere eine herbe Enttäuschung, im Dezember sahen noch mehr als 3 Millionen Menschen zu - damals startete die Sendung aber auch schon um 20:15 Uhr. An diesem Montag sorgten die "Tagesthemen" ab 22:15 Uhr schließlich wieder dafür, dass die Quoten stiegen. Das Nachrichtenmagazin ließ trotz der späteren Sendezeit sogar die Reichweite steigen, 1,95 Millionen Menschen informierte sich hier. Die Marktanteile lagen bei 12,2 (gesamt) und 10,7 Prozent (14-49).

Während Das Erste beim jungen Publikum den Primetime-Sieg eingefahren hat, erzielte das ZDF insgesamt die höchste Reichweite. "Sarah Kohr - Bis auf den Grund" unterhielt zur besten Sendezeit 5,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 24,7 Prozent Marktanteil. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sehr ansehnliche 10,1 Prozent gemessen. Damit waren Das Erste und das ZDF beim jungen Publikum am Montagabend die erfolgreichsten Sender - noch vor allen Privaten. Das gleiche Bild zeigt sich bei den 14- bis 59-Jährigen: Hier hatte "Sarah Kohr" (15,7 Prozent) aber die Nase vor der ARD-Doku (11,6 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;