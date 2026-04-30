Joko und Klaas sind derzeit nicht nur sonntags mit neuen Folgen von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" zu sehen, sondern auch am Mittwochabend. Dort startete "Joko & Klaas gegen ProSieben" jetzt in die neue Staffel und legte, zumindest mit Blick aufs junge Publikum, einen guten Start hin. Zwar schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt insgesamt nur 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe sorgten 390.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für überzeugende 11,9 Prozent Marktanteil.

Von einstigen Bestwerten blieb die Show damit aber ein gutes Stück entfernt - und auch für die Spitzenposition in der Primetime reichte es nicht. Die sicherte sich die RTL-Reportage "Inside OBI", die mit einer halben Millionen 14- bis 49-Jährigen auf sehr gute 13,7 Prozent Marktanteil kam. Auch zwei Folgen der True-Crime-Reihe "XY gelöst" erreichten im ZDF noch eine etwas höhere Reichweite, hier lagen die Marktanteile bei 11,9 und 12,7 Prozent.

Nicht erfolgreich war unterdessen das Zusammenspiel zwischen "Joko & Klaas gegen ProSieben" und der neuen Spielshow "Schäm dich reich!" mit Dennis und Benni Wolter. Gerade einmal 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten ab 23:21 Uhr die einstündige Premiere des Formats, das aus einer früheren Rubrik von "Late Night Berlin" hervorgegangen ist. Beim Gesamtpublikum reichte das nur für 1,9 Prozent Marktanteil, während es in der Zielgruppe mit 4,8 Prozent ebenfalls nicht gut aussah.

Insgesamt meistgesehene Sendung des Mittwochs - nach der "Tagesschau" - war derweil eine Wiederholung. Mit dem Spielfilm "Toter Winkel" erreichte Das Erste um 20:15 Uhr im Schnitt 3,54 Millionen Menschen, die für einen Marktanteil von 17,2 Prozent sorgten. Damit ließ die neun Jahre alte Produktion auch "XY gelöst" knapp hinter sich, das mit 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend startete und sich um 21:00 Uhr auf 3,47 Millionen steigerte. "Inside OBI" erreichte bei RTL noch 1,05 Millionen Personen, deutlich weniger also als die AIDA-Doku vor zwei Wochen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;