Der neue Promi-Ableger von "The Taste" erwies sich in den vergangenen Wochen für Sat.1 noch nicht als der erhoffte Hit - mit zuletzt weniger als fünf Prozent Marktanteil bewegte sich die Kochshow unter dem Senderschnitt. Als echter Erfolg geht "Promi Taste" zwar auch in dieser Woche nicht durch, doch immerhin markierte die vierte Folge nun einen Bestwert in der Zielgruppe: Mit 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das Sat.1-Format solide 6,8 Prozent Marktanteil.

Insgesamt steigerte sich "Promi Taste" auf 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und lag damit wieder auf Flughöhe des Staffel-Auftakts. Die im Anschluss gezeigte Wiederholung des eigentlichen Kabel-Eins-Formats "Roadtrip Australien" tat sich allerdings schon ein ganzes Stück schwerer und fiel auf 4,7 Prozent Marktanteil zurück.

Marktanteils-Trend: Promi Taste Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Bei Vox zeigte der Marktanteils-Trend im Laufe des Abends dagegen nach oben: Dort erreichte "Doc Caro - Leben hautnah" mit dem Auftakt der neuen Staffel mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zunächst zwar ähnlich solide Quoten wie "Promi Taste" in Sat.1, doch im Anschluss steigerte sich "110 im Dauereinsatz" bereits auf gute 8,6 Prozent. Nach Mitternacht sorgten die "Vox Nachrichten" und "Medical Detectives" schließlich sogar für deutlich zweistellige Marktanteile - bis zu 20 Prozent waren zeitweise drin.

Von solchen Werten blieb RTLzwei mit seinem "Kampf der Realitystars" dagegen weit entfernt. Die zwei neuen Folgen der Show bewegten sich in der Primetime mit Marktanteilen von 3,8 und 4,2 Prozent im unspektakulären Bereich. Besser lief es dagegen für den Spielfilm "Operation Walküre", der Kabel Eins um 20:15 Uhr gute 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einbrachte. Mit insgesamt 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite ähnlich hoch aus wie bei ProSieben und Sat.1.

Noch vor sämtlichen Privatsendern landete am Mittwochabend indes ZDFneo, wo "Wilsberg" zunächst auf 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Für die "Friesland"-Reihe ging es danach sogar auf 1,43 Millionen nach oben. Während der Marktanteil beim jungen Publikum nur 0,9 Prozent betrug, waren beim Gesamtpublikum stolze 9,0 Prozent für den Spartensender drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;