Das Halbfinale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern geriet zu einem wahrhaft atemberaubenden Schlagabtausch, das am Ende mit 5:4 ausging. Ein Spektakel, das auch bei Amazon im Nachhinein nun nochmal für Jubel sorgt, wurde doch nach Amazon-Angaben ein neuer Reichweiten-Bestwert für eine Sport-Übertragung aufgestellt.

Demnach verfolgten erstmals über fünf Millionen Haushalte eine Fußball-Übertragung bei Prime Video. Diese Zahl ist nicht mit der klassischen TV-Quote vergleichbar, weil sie zum Einen nicht auf Personen-, sondern auf Haushaltsebene angegeben wird, die tatsächlich erreichte Personenzahl also noch deutlich höher gelegen hat. Unklar ist auch, ob es sich um eine durchschnittliche Sehbeteiligung oder um eine Nettoreichweite handelt - Amazon möchte hier auch auf Nachfrage keine weiteren Details nennen.

Vergleichbar ist die Zahl aber mit den Amazon-eigenen Erhebungen früherer Spiele. Dort lag der Rekord bislang bei rund 4,5 Millionen erreichten Haushalten. So viele sahen beim Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid am 7. April sowie beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain am 7. Mai 2024 zu.

"Die Zuschauerzahl von mehr als 5 Millionen Haushalten, die Dienstagabend die Übertragung bei Prime Video verfolgt haben, unterstreicht einmal mehr, dass die K.o.-Spiele der UEFA Champions League ein absolutes Highlight sind, und zeigt, wie groß die Resonanz ist, wenn die wichtigsten Spiele des Wettbewerbs für Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten verfügbar gemacht werden", sagt Clemens von Thielmann, Business Lead Live Sport bei Prime Video.

Angesichts des knappen Ausganges im Hinspiel dürfte das Interesse am Rückspiel kommende Woche nun um so größer sein. Die Übertragungsrechte liegen dann allerdings nicht bei Amazon, sondern bei DAZN, das sich ebenfalls schonmal auf Top-Quoten freuen darf. Prime Video wiederum wird das Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid zeigen. Damit endet für Amazon die mittlerweile fünfte Champions-League-Saison. Das Finale läuft dann am 30. Mai ab 18 Uhr live bei DAZN sowie im ZDF.