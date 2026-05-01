RTL hat am Donnerstagabend mit dem Halbfinal-Hinspiel des SC Freiburg beim SC Braga neue Bestmarken für die laufende Europa-League-Saison markiert. Nachdem schon die erste Hälfte von 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde, waren während der zweiten Hälfte im Schnitt 3,24 Millionen mit dabei. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für einen sehr guten Marktanteil von 18,9 Prozent.

Noch besser lief es in der Zielgruppe, wo nach 22 Uhr durchschnittlich 780.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für hervorragende 23,4 Prozent Marktanteil sorgten, nachdem schon die erste Hälfte zuvor mit 16,2 Prozent für die Marktführerschaft reichte. Als größter Zielgruppen-Verfolger ging "Germany's next Topmodel" hervor, das bei ProSieben mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent überzeugte. Hier schalteten insgesat 1,07 Millionen Menschen ein.

Insgesamt hatten um 20:15 Uhr zunächst aber die Öffentlich-Rechtlichen die Nase vorn - wenngleich der erste "Saarland-Krimi" im Ersten nicht so dominant abschnitt wie man das vielleicht erwarten konnte. Mit 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte der Premieren-Fall gleichwohl einen sehr guten Marktanteil von 19,0 Prozent und ließ auch die ZDF-Reihe "Lena Lorenz" klar hinter sich. Diese kam in dieser Woche mit 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 14,9 Prozent Marktanteil.

Bei RTL nahm der Fußball-Abend dagegen erst langsam Fahrt auf - die Vorberichte erreichten ab 20:15 Uhr zunächst lediglich 1,02 Millionen Fans. Für die "Stefan Raab Show" blieben nach Abpfiff derweil noch 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran. In der Zielgruppe erzielte die Sendung diesmal gute 9,2 Prozent Marktanteil, wenngleich mit dem starken Vorlauf durchaus ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Für Raab war es aber zumindest der zweitbeste Wert seit dem Wechsel in die Late-Night.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;