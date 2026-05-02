Mit einem Tagesmarktanteil von 12,5 Prozent sicherte sich RTL mit einem Vorsprung von über fünf Prozentpunkten auf ProSieben die klare Tagesmarktführung in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 fuhr RTL mit 10,4 Prozent Marktanteil einen guten Wert ein und lag 2,7 Prozentpunkte vor dem zweitplatzierten ZDF.

"Let's Dance" sicherte RTL auch wieder die Primetime-Markführung in diesen beiden Zielgruppen-Definitionen - allerdings fiel die Tanzshow am Feiertag gleichwohl lauf Staffel-Tiefstwerte. So waren diesmal 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei, das war ein deutlicher Rückgang um 450.000 im Vergleich zur Vorwoche. Auch die Marktanteile fielen mit 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum, 14,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 12,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen geringer aus als in den letzten Wochen. Zum Vergleich: Der Staffelschnitt in der klassischen Zielgruppe 14-49 liegt (wenn man zeitversetzte Nutzung außen vor lässt) bei 18,2 Prozent.

Dafür punktete RTL auch am Rest des Tages. Vor und nach "Let's Dance" war Frauke Ludowig an der Reihe: Das "Exclusiv Spezial" zu "Let's Dance" erzielte nach Mitternacht noch Marktanteile von 11,8 Prozent (14-49) bzw. 12,4 Prozent (14-59). Wie Ludowig am Vorabend ins "Geheime Leben der Superreichen" eintauchte, kam vor allem beim jungen Publikum gut an: Starke 13,0 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es allerdings nur für mäßige 8,4 Prozent. Insgesamt schauten hier knapp unter einer Million Menschen zu.

Insbesondere bei den Jüngeren punktete RTL auch tagsüber mit seinem Filmprogramm: "Asterix erobert Rom" kam am Morgen ab kurz vor 7 Uhr bereits auf 20,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 15,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, auch "Asterix und Kleopatra", "Asterix bei den Briten" und "Asterix und die Wikinger" punkteten danach vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen mit Marktanteilen zwischen 15,9 und 18,8 Prozent. Punkten konnte am Nachmittag auch "Jungle Cruise" mit einem Marktanteil von 14,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Auch Sat.1 hatte am Vorabend dann übrigens noch einen Asterix-Film im Programm, kam mit "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" allerdings nur auf 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. In der Primetime schlug sich der Sender mit einem Best-Of der "besten Comedians Deutschlands" aber ziemlich wacker und erreichte 8,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 7,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. 0,93 Millionen sahen insgesamt zu. In der Primetime lag Sat.1 damit vor ProSieben, wo der Film "Bob Marley: One Love" nicht über 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. 720.000 schalteten hier insgesamt ein. Aufdrehen konnte ProSieben vor allem am Vorabend, wo "Die Simpsons" mit Marktanteilen von 15,0 und 14,4 Prozent in der ZIelgruppe überraschend stark unterwegs waren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;