Mit einem Tagesmarktanteil von 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe kann RTLzwei auf einen sehr erfolgreichen 1. Mai zurückblicken - doch noch bemerkenswerter ist das Abschneiden beim Gesamtpublikum. Dort fiel der Marktanteil mit 4,7 Prozent zwar etwas geringer aus als bei den Jüngeren, für einen Sender wie RTLzwei, der häufig Probleme hat auch ein älteres Publikum zu erreichen, ist das aber ein hervorragender Wert. Im Senderranking schoss RTLzwei damit bis auf den vierten Platz nach vorne. Zum Vergleich: Sat.1 lag bei 3,9 Prozent, ProSieben nur bei 3,0 Prozent.

Zu verdanken ist das vor allem der Marathon-Programmierung des "Trödeltrupps", der von 5:16 Uhr am Morgen bis 20:15 Uhr am Abend 15 Stunden durchgängig im Einsatz war. Die Reichweiten stiegen den Tag über dabei immer weiter an und lagen ab 16:15 Uhr dann bei über einer halben Million. Der höchste Marktanteil war dabei ab 16:17 Uhr mit stolzen 6,8 Prozent beim Gesamtpublikum erreicht, in der klassischen Zielgruppe ging es im Verlauf des Tages sogar bis auf 8,6 Prozent nach oben.

Zweiter Baustein des Erfolgs waren die Filme in der Primetime: "London Has Fallen" enttäuschte auch bei der x-ten Wiederholung nicht und lockte ab 20:15 Uhr 0,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum schon bei guten 4,3 Prozent, in der klassischen Zielgruppe wurden sogar 8,1 Prozent erzielt. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 7,7 Prozent übrigens ähnlich gut aus. Danach kam "Killer Elite" mit im Schnitt 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf 5,0 Prozent Marktanteil insgesamt und 5,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe, nach Mitternacht ließ "Wer ist Hanna?" den Zielgruppen-Marktanteil wieder auf 8,1 Prozent steigen.

Ebenfalls von einer Marathon-Programmierung profitieren konnte am 1. Mai Sat.1 Gold, das mit einem Tagesmarktanteil von 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum ebenfalls noch den Einstieg in die Top 5 der Sender schaffte. Hier war es "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle", das zwischen 10:20 Uhr und 15:50 Uhr mit bis zu 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bis zu 8,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte. Danach übernahm "K11 - Die neuen Fälle" und überzeugte mit bis zu 5,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die Blaulicht-Programmierung wurde auch über die Primetime hinweg durchgezogen, wo die Marktanteile zwar zwischenzeitlich niedriger ausfielen, am späten Abend ging es dann aber wieder deutlich nach oben.

Sehr zufrieden dürfte man beim Blick auf die Quoten vom 1. Mai auch bei Kabel Eins sein, das 5,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte. Hier stand der Tag ganz im Zeichen von "Rocky". Am Vorabend holte "Rocky 3" schon 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 7,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. "Rocky 4" kam in der Primetime dann auf 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt und Marktanteile von 5,4 Prozent (14-49) bzw. 6,5 Prozent (14-59), "Rocky 5" erreichte am späteren Abend dann noch Marktanteile von 6,9 Prozent (14-49) und 6,5 Prozent (14-59). Als Kabel Eins dann nach Mitternacht die "Stallone-Story" erzählte, schoss der Marktanteil sogar auf 10,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 9,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen nach oben.

Vox konnte zwar am späteren Abend mit "Der Teufel trägt Prada" (7,0 Prozent bei 14-49 und 5,4 Prozent bei 14-59) sowie nachts mit "Medical Detectives" punkten und schlug sich um 20:15 Uhr mit "Goodbye Deutschland" mit einem Zielgruppen-Marktanteil von 5,6 Prozent halbwegs solide. Nachmittags trotz Feiertag aufs Regelprogramm zu setzen, war allerdings keine gute Idee. "Shopping Queen" lag bei nur 2,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe, "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" und "Zwischen Tüll und Tränen" kamen sogar nur knapp über die 1-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;