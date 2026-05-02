"Praxis mit Meerblick" gehört zum Stärksten, was Das Erste Jahr für Jahr am Freitagabend zu bieten hat, in diesem Jahr hat man die Dosis daher gleich auf sechs Folgen erhöht. Und das zahlt sich aus: Mit 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern steigerte sich die Reihe in Woche 4 auf einen Staffel-Bestwert und überzeugte nicht nur mit richtig guten 17,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern wusste auch bei den 14- bis 49-Jährigen zu punkten: Hier lag der Marktanteil bei 8,6 Prozent.

Während Das Erste im weiteren Verlauf des Abends von seinem Regelprogramm abwich, war beim ZDF trotz Maifeiertags Business as Usual. Und so liefen nicht nur die Krimis zum Start in den Abend, das ZDF ließ auch Oliver Welke und Jan Böhmermann zum Dienst antreten. Das bescherte dem Sender wieder den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum dank des "Alten" und den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen dank der Satire-Schiene. Komplett spurlos ging der Feiertags-Einsatz aber an der "heute-show" trotzdem nicht vorüber.

So rutschte die lineare Reichweite der "heute-show" um 22:30 Uhr erstmals seit September wieder unter die 3-Millionen-Marke. 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Sendung, 270.000 weniger als in der vergangenen Woche. Angesichts von 17,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 18,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gibt's freilich trotzdem wenig Grund zur Klage. Das "ZDF Magazin Royale" lag im Anschluss mit einer Gesamt-Reichweite von 1,26 Millionen dann sogar nur ganz knapp unter dem Vorwochen-Wert, die Marktanteile beliefen sich hier auf 9,4 Prozent insgesamt und 14,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Um 20:15 Uhr hatten bereits 4,23 Millionen Krimi-Fans dem "Alten" den Primetime-Sieg beschert. Der Marktanteil lag mit 20,3 Prozent auf dem Niveau der letzten Wochen. Im Anschluss blieben noch 3,07 Millionen bei einer alten Folge von "SOKO Leipzig" dran, was 14,8 Prozent Marktanteil entsprach. Beim jungen Publikum spielten die Krimis mit 5,2 und 5,0 Prozent nur eine untergeordnete Rolle.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;