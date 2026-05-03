Die schlechte Nachricht für RTL und Nitro: In der kommenden Saison spielt der FC Schalke 04 und damit eines der zugkräftigsten Teams dieser Saison nicht mehr in der 2. Fußball-Bundesliga. Doch die gute Nachricht: Die Partie, in der die Königsblauen nach drei Jahren mit einem 1:0-Sieg gegen Düsseldorf die Rückkehr in die 1. Liga perfekt machten, bescherte Nitro noch einmal hervorragende Quoten - und machten den Sender bei den 14- bis 49-Jährigen sogar zum Marktführer am Samstagabend.

Schon die Übertragung der ersten Hälfte sahen sich im Schnitt 0,96 Millionen Fußball-Fans an, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 5,1 Prozent entsprach. Während der zweiten 45 Minuten kletterte die Reichweite dann noch einmal deutlich auf 1,27 Millionen, der Marktanteil erhöhte sich auf 6,8 Prozent. Noch viel besser sah es beim jüngeren Publikum aus: In der Zielgruppe 14-49 kam die erste Hälfte im Schnitt auf 11,2 Prozent Marktanteil, während der zweiten 45 Minuten wurden 13,9 Prozent erzielt. in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 8,5 und 10,9 Prozent Marktanteil erreicht.

Nach dem Schlusspfiff, als der Aufstieg feststand, stiegen die Marktanteile dann sogar noch einmal weiter an: Hervorragende 14,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, 11,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt schauten noch 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, wie die Schalker feierten. Die 20-minütige Highlights-Sendung ab 22:43 Uhr erreichte dann noch knapp eine halbe Million Menschen und Marktanteile von 7,9 Prozent (14-49) bzw. 6,0 Prozent (14-59).

Neben Nitro übertrug natürlich auch Sky die Partie und erreichte weitere rund 0,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich hier auf ebenfalls starke 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Das Zweitliga-Topspiel hatte damit bei Sky sogar eine höhere Reichweite als das Erstliga-Spiel zwischen Leverkusen und Leipzig, das am Vorabend 0,40 Millionen Fußball-Fans erreichte. Es gehörte damit zu den schwächsten Vorabend-Übertragungen in dieser Saison. Der Marktanteil lag bei 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Auch die Übertragungen der Nachmittags-Spiele lagen erstmals seit Anfang März wieder bei weniger als 20 Prozent in der Zielgruppe: Hier reichte es diesmal für 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 16,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. 0,89 Millionen schauten insgesamt zu.

Die Bundesliga-"Sportschau" am Vorabend verfolgten im Ersten 3,15 Millionen Fußball-Interessierte, der Marktanteil belief sich auf starke 24,0 Prozent beim Gesamtpublikum, 19,9 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Am späten Abend profitierte auch das "Aktuelle Sportstudio" noch einmal etwas von der Schalke-Aufstiegs-Euphorie und holte starke 12,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt schauten im Schnitt 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;