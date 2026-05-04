19 Wochen lang, also bis zum 13. September, gibt es im Ersten sonntags um 20:15 Uhr nun keinen "Tatort" und keinen "Polizeiruf 110" mehr in Erstausstrahlung. Doch bevor der "Tatort" in seine bislang längste Sommerpause startet, dominierte er zum Abschied standesgemäß noch einmal das TV-Geschehen: Die Schweizer Folge "Könige der Nacht" lockte im Schnitt 7,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, das waren ähnlich viele wie beim letzten Züricher "Tatort" im September.

Der Marktanteil belief sich auf 29,8 Prozent beim Gesamtpublikum und reichte natürlich für den Tagessieg. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war dem "Tatort" nicht beizukommen, hier belief sich der Marktanteil auf 21,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 25,4 Prozent noch besser aus.

Stärkster Verfolger war insgesamt wieder das ZDF, wo "Neuer Wind im Alten Land" sich im Vergleich zu den letzten Wochen leicht steigern konnte, mit 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber nicht mit dem "Tatort" mithalten konnte. Mit 16,3 Prozent Marktanteil dürfte man beim ZDF trotzdem ziemlich zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es immerhin für 7,6 Prozent, 9,2 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Beim jungen Publikum (14-49) belegte ProSieben mit seinem "sehr guten Quiz" und 10,8 Prozent Marktanteil Platz 2.

Nach dem "Tatort" begrüßte Caren Miosga diesmal den Bundeskanzler als Talk-Gast und fragte ihn "wie schwer ist Regieren, Herr Merz?". Ein kleiner Kanzler-Bonus lässt sich in den Quoten durchaus ablesen: 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal im Schnitt dabei, das war die höchste Reichweite für das Format seit zwei Monaten. Der Marktanteil belief sich auf 15,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief die Sendung ziemlich gut und erreichte 11,0 Prozent Marktanteil.

Zuschauer-Trend: Caren Miosga Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;